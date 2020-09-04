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公益配鏡到雙溪區 長者「視」界更美好
雙溪區境內並無眼鏡行，居民有視力問題，都須遠至瑞芳或鄰近都會區做視力矯正，今(4)日驗光生公會偏鄉巡迴服務來到雙溪區，帶來各項專業器材，讓區內65歲以上長輩與中低收入戶得以免費驗光配鏡，對於鄉親來說是一大福音。
雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，雙溪區高齡化嚴重，老人家普遍有老花毛病，全區卻沒有一家眼鏡行可提供視力矯正，導致長者交通上頗有發生危險的可能，這次國內巡迴公益驗光配鏡活動。
中華民國驗光生公會理事長許正格表示，透過醫療器材及專業人員的台語解析，老人家更清楚自己的眼睛狀況，配戴免費眼鏡，專業人員也提供建議，換上新樣貌，阿公阿嬤都年輕了不少，此次參與的還有中低收入戶，希望提升視力，連帶幫助生活品質的改善。
寶島光學科技公司北區營業處長葉長青表示，雙溪區許多年輕人在外打拚，不容易察覺家中老人家階段性的視力變化，希望更多人重視視力健康，養成護眼好習慣，問題即早發現即早改善，讓生活上更加平安順遂。
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