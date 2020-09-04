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聚會好克難！ 汐止自強里盼活動中心快完工
汐止區自強市民活動中心在105年確定海砂屋而封閉拆除，只是要重建卻一波三折，這幾年來沒有聚會場所，附近里民只好拿椅子在騎樓邊聊天休閒，好克難。現在活動中心就要蓋好了，預計在年底完成，里民也希望別再拖，讓他們有更舒適的活動聚會的空間。
因為，經過鑑定是海砂屋，自強市民活動中心整棟樓進行封閉，拆除重建，只是中間一波三折，光是招標作業就進行了十幾次，後來動工了又因為電線桿變更設計，這一晃就是好幾年，四年多來沒有聚會場所，附近里民說，每天只好拿著椅子，坐在巷子口的騎樓邊聊天，夏天熱冬天寒流天又好冷，真的好克難，希望活動中心能夠趕快蓋好。
自強里長康金龍表示，封閉圍了三年，機具人員終於進場施工了，原本預計今年七月完成，卻因為卡在氣候等問題延宕，而目前外觀主體工程已經進入尾聲，三層半的建物大致完成，接下來包括週邊景觀工程、還有內部裝潢等等，都將陸續進行，希望能夠儘快完成。
康金龍指出，三樓半的自強市民活動中心，拼今年底完工，目前每層樓怎麼使用，都已經有規劃，包括開舞蹈班或是閱覽室等等，希望讓長輩、里民平時聚會聊天或是辦活動有更舒適的室內空間。
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