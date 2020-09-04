提供社區化照顧服務 淡水身障小作所啟用

新北市政府社會局今(4)日在淡水區義山活動中心2樓，設置新北市第24家身障小作所及第7家身障社區式日照中心，小作所提供身心障礙者社區化、多元化、安全且完善的照顧服務，在熟悉的環境中，接受照顧服務與生活自理能力訓練，以減輕家庭照顧負荷或經濟負擔。

社會局長張錦麗表示，在淡水區成立新北市第24家小作所及第7家社區式日照中心。機會均等全面參與，是推動身心障礙福利工作的目標，新北市長期來積極媒合民間資源，持續活化運用公有場地與公益回饋空間，結合民間團體專業服務，辦理各項社區化照顧服務。

育成社福基金會執行長賴光蘭表示，小作所提供身心障礙者社區化、多元化、安全且完善的照顧服務，並促進社區融合，讓身心障礙者尤其是心智障礙孩子，能夠在熟悉的環境中，接受照顧服務與生活自理能力訓練，以減輕家庭照顧負荷或經濟負擔，所以照顧一位身心障礙者等於幫助了整個家庭。

淡水區長巫宗仁表示，小作所的成立讓義山里活動中心更加豐富，加上1樓原有的馬偕長者日托中心，讓這裡有更多元化服務。