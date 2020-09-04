北市交團長被指私帶團赴陸 北市交:自假且自費

台北市立交響樂團何康國被爆料缺席國內彩排、帶附設團去中國大陸表演，還用「中國台灣」等字眼宣傳。文化局表示團長有參加排練，且是用他自己的假跟錢，也有報備。

台北市立交響樂團長何康國遭爆料，在去年10月帶附設團至中國大陸表演，因而缺席北市交首席指揮殷巴爾（Eliahu Inbal）的馬勒第八交響曲的排練，且宣傳單上還用「中國台灣台北市立交響樂團」等用詞。

台北市文化局指出，演出是去年10月19日於泉州大戲院、20日於閩南大戲院，共演出兩場，由台北市立交響樂團附設青年管弦樂團團員演出，雖非正式成員但都是優秀好手。

何康國則表示，交響曲彩排是10月14日至18日，他人都在台北全程參與；而總彩排是20日下午3時，晚間7時30分為正式演出，他用自己的休假跟錢在19日飛至泉州為附設團表演打氣，20日一早就飛回台北，參與總彩排與正式表演。

何康國說，出國行程都有正式報備，包含帶隊的樂團秘書徐端容、行政人員陳鄉怡。

何康國表示，他們始終堅持名稱一定要用「TSO青年管弦樂團」，在現場拿到的DM也是這樣寫，中國台灣等句子可能是陸方自己發的新聞。

文化局與何康國指出，本案贊助來自揚明文創工作室，節目內容為「聲情詠戲」，為音樂大師周藍萍歌曲創作，周藍萍女兒周揚明很感動，所以捐了57萬讓附設團能順利成行去表演，這筆錢是透過正式程序捐到樂團來，網站也有公告。

文化局表示，附設團兩場演出所在之泉州大戲院與廈門大戲院負責機票、當地住宿及交通，也符合國際巡演慣例。