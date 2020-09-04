青潭國小周邊計畫道路開闢完工 學童上下學更安全
配合新店區青潭國民小學擴建，新北市新工處依都市計畫規劃青潭國小周邊計畫道路開闢，今開放通車，除了讓青潭國小的通學路線更通暢安全，同時提供青潭國小校地更完整。
新工處表示，青潭國小周邊計畫道路開闢工程起點位於北宜路2段82巷，終點銜接竹林路，路線自青潭國小周邊開闢，跨越青潭溪橋並沿青潭溪河堤邊延伸至竹林路。
新闢路線全長約300公尺，北宜路2段82巷區段全寬10公尺，包含6公尺寬車道、兩側各1公尺寬水溝，以及單側2公尺寬人行道；郵政路區段車道則為寬6公尺，不僅設計美化圍牆增添活潑氣息，更設置綠帶改善周邊空氣品質。
新工處說明，此建造北宜路二段82巷新闢道路工程之河寬達30公尺，且兩岸腹地狹小，因此規劃跨河橋梁採用預力中空版樑方式施工，除可達到防洪效益，亦可精減結構量體，減少郵政路側使用腹地。另為了減少青潭溪於汛期時的危害，河道中採不落墩設計，並於汛期前即完成河道內所有工項。
新工處表示，此次工程範圍內的重點地標除了青潭國小外，附近居民也受惠於道路開闢，來往於青潭溪兩側的民眾可以行走在更寬敞、安全的道路上。
新北市副市長陳純敬今日到場視察青潭國小周邊計畫道路開闢工程，並將「北宜路二段82巷通車紀念明信片」投入郵筒，象徵道路正式啟用，陳純敬表示，原北宜路2段82巷道路狹窄，且跨青潭溪橋已老舊，不敷車輛通行使用。新闢道路除了加寬為雙向單線車道外，並增設人行道，讓青潭國小的通學路線更通暢及安全，同時使青潭國小擁有更多可利用空間，以便日後進行校舍擴建。
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