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評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

新北加利混用中國口罩 侯友宜：深感痛心

中央社 / 新北4日電

口罩國家隊成員新北市加利公司混用中國製口罩，新北市長侯友宜今天表示，對欺騙市民的行為深感痛心。防疫口罩很重要，已要求相關單位調查，嚴防中國製劣質品混入。

加利科技有限公司今年8月進口337萬片中國製非醫用口罩混充醫用口罩，部分流入實名制通路，遭勒令停工。

侯友宜上午訪視肉品加工廠接受媒體聯訪表示，感謝新北基層藥局、藥師公會反映，發現問題後報給中央與地方政府，共同攜手查獲，防疫口罩需要非常重要的品質把關。

他說，當他得知時，除消費者保護官、新北市政府衛生局與衛生福利部食品藥物管理署等要求業者全面下架，同時嚴格深入調查各廠商，再清查是否有用中國大陸劣質貨冒用國家隊。

侯友宜表示，他相信不僅新北有這狀況，應清查全國國家隊，全面揪出用劣質品冒充國家隊口罩的鑽漏洞不法廠商，加強把關。

不過，他說，得知不少廠商有困境與委屈，有賴中央協助，但廠商希望解決問題不代表能用劣質口罩冒充國家隊，不法的事就要做好嚴格把關。

口罩 侯友宜

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