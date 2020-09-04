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快刀吃「糞便」！大貓熊「圓圓」吃糞原因超偉大
出生2個多月的大貓熊寶寶「圓寶」，平常除了睡覺，就是喝奶和排便，台北市立動物園表示，大貓熊仔獸無法自行排糞尿，需要靠媽媽舔肛周刺激排糞、尿，為避免洩漏仔獸的行蹤，媽媽還會主動吃掉仔獸的糞便，有時園方想觀察糞便，還「搶」不及媽媽「圓圓」吃掉的速度。
園方表示，「圓圓」承襲斷掌媽媽「雷雷」的好母性，從第一胎「圓仔」時就照顧得非常好，雖然隔7年才生第二胎，但從妹妹「圓寶」的形質測量記錄，體重一路領先姊姊「圓仔」，可見育嬰技巧絲毫沒有生疏
園方也說，「圓寶」現階段的需求就跟一般嬰兒一樣，除了睡覺就是喝奶和排便，但大貓熊仔獸無法自行排糞、排尿，需要媽媽舔肛周刺激排糞、尿，為了避免洩漏仔獸的行蹤躲避天敵，媽媽還會主動將仔獸的糞便吃掉，這樣的行為要持續到仔獸8個月左右。
姊姊「圓仔」7年前出生，也經歷過同樣的階段，自從返回媽媽身邊後，保育員常無法找到「圓仔」的排遺，而保育員發現第一坨沒有被媽媽吃掉的便便，是在「圓仔」第249日齡時，而保育員觀察到「圓仔」不用媽媽刺激就可以自行排便是在第144日齡。
園方說，現階段保育員想要透過觀察「圓寶」排泄的狀態，來評估她腸胃狀態、分析菌相的機會，可說是連門都沒有，因為完全「搶」不及媽媽「圓圓」吃掉的速度啊，讚許野生動物母親很偉大，面對大自然的生存挑戰，總是能「親口」將寶寶排遺收拾乾淨。
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