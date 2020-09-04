北市動物園保母講古開課囉！無尾熊9月11日要出門見客

全國中小學陸續開學，台北市立動物園9、10月份保母講古活動將正式上線，本次主題是「動物行為豐富化」，主角分別有穿山甲館「水下世界」悠游的魚兒們、無尾熊、臺灣獼猴、黑熊和黑猩猩等，每場次約15分鐘，保育員將分享如何幫動物增加生活情趣，並激發貼近自然的行為模式，活動訊息可至動物園機關網站查詢。（網址：https://bit.ly/3bkeLIm）

園方表示，今年3月份首次登場的無尾熊「熊熊」見面會，一推出就獲得民眾廣大的迴響，隨著時序進入秋季，氣溫舒適怡人，很適合無尾熊們到戶外曬曬太陽、吹吹風，享受自然的氛圍。9月11日起，每周五上午11點至11點15分，只要不下雨，無尾熊都會跟著保育員來到戶外的棲架上，和大家面對面。

而在北市動物園，每隻台灣獼猴都有固定用餐的位置，保育員會利用拋投食物的方式，觀察每一隻個體的健康狀況，經過長期的訓練，每隻獼猴都成了矯健的「棒球選手」，9月12、19及26日的周六上午11點，將在台灣獼猴島舉行一場精采「球賽」，邀民眾參與。

此外，老齡動物的作息及行為模式，年紀大了，也常出現牙口不好、行動緩慢、喜歡打瞌睡、視力不佳及重聽等狀況，為了讓民眾更了解老齡動物的照養需求，10月17日起，每周六上午11點至11點15分，保育員將在台灣動物區，分享台灣黑熊「小熊」、「寶貝」和「小敏」在黑熊養老村中的生活點滴。