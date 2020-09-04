影／藍白地中海風情加3D牆 北海岸新打卡熱點幸福廣場
新北市萬里區公所在萬里漁港旁打造一處「幸福廣場」，以藍白色地中海風情的造景，加上3D彩繪牆，背景就是美麗的海岸，有基隆嶼當背景，成為新的打卡熱點，今天舉行啟用典禮，很多民眾拍照，彷彿置身希臘。4對結婚平均50年的金婚老夫妻今天特定再披上白紗，重溫舊夢。
萬里區公所利用台電補助北海岸地區城鄉風貌工程，花費400多萬元經費改造一處空地成為「鍾愛一生，幸福萬里廣場」，有多個拍照地景、圍牆彩繪、景觀座椅，並有免費停車空間，還沒開放就已吸引不少民眾來拍照。公所另辦攝影比賽，由林妡潔的作品獲得第一名。
萬里區長粘雪琴說，還沒有正式開放時，就有很多網友、部落客、情侶來打卡，設計成藍白色地中海風情造景，旁邊就是美麗的海岸，海風徐吹十分愜意，每個角度拍起來都有不同感受，希望大家來體驗，非常適合情侶、新人來拍婚紗，感受最天然和夢幻的濱海婚禮。
今天啟用典禮相當熱鬧，有各種表演，立委賴品妤、議員張錦豪、白珮茹等都到場，還有很多里長也共襄盛舉。「我們結婚53年了，今天再披白紗走秀，很特別」調解會主席林勝欽與老伴都說很高興，這地方真的很美。
市府秘書長林祐賢表示，萬里位於北台灣美麗濱海廊道，岬角與海灣相間，獨特的海岸地形，從獅子公園到幸福廣場、萬美海水浴場、翡翠灣、全國最美的維納斯海岸線、駱駝峰、野柳地質公園像極一顆顆被串起來的珍珠項鍊，而閃耀珠光的幸福廣場可營造最幸福夢幻的濱海婚禮。
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