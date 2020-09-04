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北市交團長遭爆山寨團赴中商演　北市交澄清：流程合法

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
TSO青年管弦樂團去年10月赴中交流，圖為排練照。圖／北市文化局提供
TSO青年管弦樂團去年10月赴中交流，圖為排練照。圖／北市文化局提供

北市交響樂團長何康國遭爆料，去年10月打著北市交名義，帶著山寨團到中國商演，當地宣傳單，甚至印上「中國台灣台北市立交響樂團」等矮化國格用語。對此，文化局長蔡宗雄表示，台灣在世界各地常受不平對待，這部分予以譴責，但團長是自主休假，也自費出國，帶附設團出國表演，2位隨行公務員專責推廣業務，因此才用公假報准。

北市交稍早也發出聲明，2019年10月19日於泉州大戲院、20日於閩南大戲院，共有兩場演出，演出者皆為台北市立交響樂團附設青年管弦樂團團員，為北市交附設團，非正式團員，帶隊者是樂團秘書徐端容、行政同仁陳鄉怡。

有爆料者質疑，同時期北市交在台灣正進行首席指揮殷巴爾馬勒第八交響曲之排練，何康國卻選擇去中國商演，而未配合排練。

北市交表示，該排練從10月14日開始，並在10月20日晚上於國家音樂廳演出，何康國從排練開始就全程參與，大團排練皆順利進行，不過，因身兼附設團團長，因此在10月19日當天飛往泉州觀賞附設團演出，10月20日上午返回，參加10月20日下午的馬勒第八交響曲總彩排以及晚上演出。

針對團長及隨行者請假，北市交表示，附設樂團團員不是正式公務員，出國不能用公務預算，帶隊的公務員，也遵照程序向市府報備公差才出國；何康國原本並無前往中國之計畫，但因為大團在台北排練順利，因此才在10月19日，用休假自費方式前往泉州，為附設團演出加油打氣，休假也有報備核准。

至於演出經費來源，北市交表示，民間贊助來自「揚明文創工作室」，節目內容為「聲情詠戲」，節目內容為音樂大師周藍萍先生的歌曲創作，周揚明為推廣其父親作品，主動促成此次演出，捐助本案不足之演出人員演出費等相關款項；附設團機票、住宿、交通等落地接待，則由泉州大戲院與廈門大戲院負責，符合國際巡演慣例。

記者致電文化局長蔡宗雄，蔡宗雄表示，這是付社團跟中國的音樂交流，文宣上也有註記是青年管絃樂團，推測是爆料者爆錯。

蔡宗雄說，團長是休假自費，隨行公務員是處理推廣業務的工作，兩人都是用公假報准，協助附設團音樂推廣交流。至於矮化國格用語，蔡宗雄表示，在世界各地受到不平等對待，他嚴正予以譴責，我們是台灣團隊。

北市 交響樂團 公務員

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