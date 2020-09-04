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柯文哲自豪零舉債還款570億　點名外縣市中央要看齊

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市長柯文哲表示，台北6年來零舉債，還能還570億，就是因為部門在推精實管理。記者趙宥寧／攝影
台北市長柯文哲表示，台北6年來零舉債，還能還570億，就是因為部門在推精實管理。記者趙宥寧／攝影

精實管理是各企業、政府單位致力目標，藉由組織改造，提升行政效能。台北市長柯文哲表示，台北6年來零舉債，還能還570億，就是因為部門在推精實管理，他也點名外縣市、中央全面舉債文化，都該透過精實管理來解決。

柯文哲今早出席北市聯醫舉辦「2020精實醫療國際高峰會」，今年因疫情，首次加入線上視訊研討會，邀請國內外學者專家進行交流學習。柯致詞表示，北市聯合醫院經過半年籌備，邀請國內外大師，深入探討學術、醫療隊精實管理認識，營造團隊的共識氛圍，讓參與者都能接受認同執行革新，提升組織效能。

柯文哲表示，精實管理是持續改善的文化，消除各形式浪費，以最少資源達最大效果，同時帶給顧客最大價值。柯指出，組織內每個人都有兩個角色，一是工作，二是改變工作，也就是在工作中，隨時思考如何做，能把工作做到最好。

柯文哲指出，2015年起，衛生局跟聯合醫院推精實管理，開始推到其他部門，當市長到現在六年，台北市零舉債、還款570億，就是因為在部門推動精實管理。柯也發現，有做精實管理的部門，預算都不會提高，把不必要的浪費拿掉，就不會增加預算。

柯表示，過去也發現，若沒把不必要步驟拿掉，組織就一直臃腫，比如每個計畫都要人要錢，但很少人會來說要取消，導致組織預算不斷膨脹，變成臃腫政府，透過精實管理，讓政府更有效率運作。

柯文哲也特別點名，若以北市經驗，相對外縣市、中央全面舉債文化，透過精實管理，就可以有效解決。接下來北市31局處將持續推動精實管理，提升組織效能。

台北市長柯文哲今早出席「2020精實醫療國際高峰會」。記者趙宥寧／攝影
台北市長柯文哲今早出席「2020精實醫療國際高峰會」。記者趙宥寧／攝影

柯文哲

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