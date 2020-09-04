地價稅11月開徵 特別稅率申請到本月22日截止

新北市政府稅捐稽徵處今天表示，109年地價稅將於11月1日開徵，但特別稅率申請日到到本月22日截止，逾期只能等到明年才適用，去年自用住宅用地申請案有6萬7365件，工業及其他事業用地共264件。

地價稅11月開徵，特別稅率自用住宅用地僅2‰，如未申請至少為10‰，差了5倍，累進稅率可達55‰；工業及其他事業用地特別稅率為10‰，如未申請，依持有土地越多，累進稅率最高一樣是55‰。過去常有民眾或業者未申請，必須繳納更高稅額。

依規定，截止日前向土地所在稅捐機關申請，核准後才能適用特別稅率，如果在本月23日起才申請，要等到明年才能適用。土地稅科科長邱美玲說，本月22日是地價前40天，受理申請需要作業時間，更正稅單等資料。

邱美玲說，適用自用住宅用地優惠稅率僅限1戶，都市土地面積以300平方公尺（約90坪），非都市土地以700平方公尺（約210坪）為限。土地所有權人或配偶、直系成年親屬在地上建物辦理戶籍登記，也未出租或營業使用即可。

適用工業及其他事業用地特別稅率包括法定工業區、工廠、礦區、私立公園、動物園、體育場所、寺廟、教堂、政府指定名勝古蹟、加油站、停車場及其他經行政院核定土地等。