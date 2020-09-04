快訊

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

加利混充口罩流入宜蘭！今起至11日受理更換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地價稅11月開徵 特別稅率申請到本月22日截止

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
地價稅將開徵，自用住宅、工業及其他事業用地如符合資格，可於本月22日前申請適用特別稅率，逾期申請要等到明年才能適用。記者施鴻基／攝影
地價稅將開徵，自用住宅、工業及其他事業用地如符合資格，可於本月22日前申請適用特別稅率，逾期申請要等到明年才能適用。記者施鴻基／攝影

新北市政府稅捐稽徵處今天表示，109年地價稅將於11月1日開徵，但特別稅率申請日到到本月22日截止，逾期只能等到明年才適用，去年自用住宅用地申請案有6萬7365件，工業及其他事業用地共264件。

地價稅11月開徵，特別稅率自用住宅用地僅2‰，如未申請至少為10‰，差了5倍，累進稅率可達55‰；工業及其他事業用地特別稅率為10‰，如未申請，依持有土地越多，累進稅率最高一樣是55‰。過去常有民眾或業者未申請，必須繳納更高稅額。

依規定，截止日前向土地所在稅捐機關申請，核准後才能適用特別稅率，如果在本月23日起才申請，要等到明年才能適用。土地稅科科長邱美玲說，本月22日是地價前40天，受理申請需要作業時間，更正稅單等資料。

邱美玲說，適用自用住宅用地優惠稅率僅限1戶，都市土地面積以300平方公尺（約90坪），非都市土地以700平方公尺（約210坪）為限。土地所有權人或配偶、直系成年親屬在地上建物辦理戶籍登記，也未出租或營業使用即可。

適用工業及其他事業用地特別稅率包括法定工業區、工廠、礦區、私立公園、動物園、體育場所、寺廟、教堂、政府指定名勝古蹟、加油站、停車場及其他經行政院核定土地等。

行政院 加油站

延伸閱讀

媽媽匯錢給兒子買千萬房 被課430萬贈與稅

一件襯衫／因母罹癌放棄國外夢想 23歲棄200萬年薪回台種田

鳳鐵地下化疑強遷民宅 陳姓扺觸戶赴高市府抗爭爆推擠

何壽川家族售地留一手 專家揭玄機

相關新聞

影／藍白地中海風情加3D牆 北海岸新打卡熱點幸福廣場

新北市萬里區公所在萬里漁港旁打造一處「幸福廣場」，以藍白色地中海風情的造景，加上3D彩繪牆，背景就是美麗的海岸，有基隆嶼...

北市交團長遭爆山寨團赴中商演　北市交澄清：流程合法

台北市立交響樂團長何康國遭爆料，去年10月打著北市交名義，帶著山寨團到中國商演，當地宣傳單，甚至印上「中國台灣台北市立交...

柯文哲自豪零舉債還款570億　點名外縣市中央要看齊

精實管理是各企業、政府單位致力目標，藉由組織改造，提升行政效能。台北市長柯文哲表示，台北6年來零舉債，還能還570億，就...

地價稅11月開徵 特別稅率申請到本月22日截止

新北市政府稅捐稽徵處今天表示，109年地價稅將於11月1日開徵，但特別稅率申請日到到本月22日截止，逾期只能等到明年才適...

北市「5加3」推文創 明年祭轉型計畫

為幫藝文產業找出路，台北市政府昨天舉辦「2020後疫時代藝文產業論壇」。台北市長柯文哲說，文化、觀光無法直接畫開，北市府...

台鐵五堵站新闢汽車停車場 10日至月底免費

台鐵五堵車站附近停車不易，新北交通局指出，汐止區建成段平面停車場自9月10日起試營運，98個小型車停車位開放免費停車，另...

新興重劃區購屋 業界：注意生活機能、防套牢

除了擴大三重都市計畫以外，包括擴大五股都計（五股垃圾山）、擴大泰山都計（泰山楓江），都是新北市城鄉局利用都計手段，來設法...

擴大三重都計 開發住商混用區

新北市啓動擴大三重都市計畫案，計畫區位在三重、五股交界，面積約20.43公頃，雖不大，但可透過計畫縫合行政區域邊界，健全...

9折優惠 北市電子支付停車費變多

北市停管處指出，目前使用非現金繳費停車費的民眾達43.96％，傳統臨櫃現金繳費者從超過60％降為56.04％，顯示越來越...

北市好停車App 民營加入規費減半

台北市交通局擴大蒐集市屬機關學校、堤外及平面停車場等161處停車位即時資訊，加入「北市好停車」App供市民查詢，可即時顯...

有輕軌、有智駕／淡海新市鎮流浪狗多 追車恐影響交安

新北市淡海新市鎮流浪犬眾多，全盛時期高達300多隻，主要分布在崁頂里一帶，經動保處進行犬隻絕育工作，以及控制活動範圍，目...

淡水「智駕電巴168」試營 開放免費搭乘

歷經超過4個月的測試運行，新北市交通局昨天正式將淡水智駕電動巴士納入新北市公車路線，成為「智駕電巴168」，即日起開放民...

熱門新聞

薪水上看41K！桃園市10月底將招考350名清潔隊員

張麗善證實Google在雲林設廠 購地6萬坪縣府全力支持

北市捷運局今公布 捷運萬大線永和站、雙和醫院站更名

久違了！桃園登山見筍龜 早年鄉下小孩的玩具和零食

20年爭取！汐止基隆河自行車道終通基隆、南港

台東關山工商「美女校長」王怡婷 讓學生上課不遲到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。