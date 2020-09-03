淡水智駕巴士納新北公車 即起開放免費搭乘

歷經超過三個月的無載客測試運行，新北市交通局正式將淡水智駕電動巴士納入新北市公車路線，成為「智駕電巴168」，即日起開放民眾免費搭乘，以淡海輕軌崁頂站及美麗新影城站為起迄點，來回共1.2公里，主打無人駕駛，突破公共運輸人力及時間限制。交通局表示，試辦計畫至年底，後續將視營運狀況研擬擴大至其他地點。

淡水區智駕巴士由中華電信與勤崴國際、淡水客運攜手合作，為國內第一個C-V2X車聯網示範案例，歷經3個月無載客測試，8月3日起提供機關團體預約搭乘，至今滿1個月，累計載客上千人。

交通局長鍾鳴時指出，新北市是第一個將智駕電動巴士推展到公共運輸系統測試的縣市，團隊於8月22日提送申請路線編號及營運計劃書，交通局於8月27日同意核備路線編號「168」。

鍾鳴時表示，「168」路線命名是以交通部道安督導委員會建置「168交通安全入口宣導網」為發想，也象徵公共交通運輸量能「一路發」，即日起「智駕電巴168」 將加入公共運輸行列，並會督導業者比照公車經營模式，加強維運安全。

交通局指出，業者將依計畫書內容營運，並於車頭、車側及站牌加註路線編號，以利辨識，另於大台北公車網站上傳核定路線圖，後續將於新北市公車動態資訊系統路線圖及GIS管理系統顯示路線起訖站點。

交通局表示，「 智駕電巴168」以淡海輕軌崁頂站及美麗新影城站作為起迄點，來回距離共1.2公里，周二至周日行駛，一般日從11點5分至21點45分、例假日11點5分至22點5分，民眾上、下車均須刷卡（但不扣款），並應全程戴口罩。