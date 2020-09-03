實名制口罩竟混有「大陸製」 縣府展開稽查沒流入金門

新北市傳出有藥局發現郵局配送來的實名制口罩竟混有「大陸製」，包裝內還有「安徽安景瑞無紡布製品有限公司質檢專用章」的簡體字單據，消息一出，引起關注，金門縣衛生局傍晚表示，衛生局已在下午赴轄內藥局及衛生所進行稽查，共計稽查14家，並未發現異狀，請民眾放心。

因應新冠肺炎疫情，中央推出「口罩實名制」政策，讓民眾定時可買到「口罩國家隊」生產的口罩，但現在卻驚傳新北市藥局傳出由衛生福利部配送來的實名制口罩竟有「大陸製」，衛生福利部食品藥物管理署下午也緊急召開記者會。

金門縣衛生局表示，依據食藥署的說明9月2日接獲新北市三重區藥師發現收到來自加利科技有限公司八里廠出貨之實名制口罩一箱共36包，其中1包附有安徽製等簡體字樣標籤，該加利八里廠口罩主要分配於新北市、宜蘭縣及少數分配於台北市，請民眾安心，該口罩未配送流入至本縣。

衛生局也提醒藥師在收到中央郵寄來的實名制口罩後，拆箱後應進行檢查，包含確認口罩數量，分裝時確認口罩有無瑕疵，做好把關工作，以維消費者買到品質良好口罩，確保防疫效益。