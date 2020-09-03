淡水新市鎮流浪犬多 追車、亂吠恐成交安隱憂

新北市淡海新市鎮流浪犬眾多，全盛時期高達300多隻，主要分布在崁頂里一帶，經動保處進行犬隻絕育工作，以及控制活動範圍，目前已減量至100多隻，但隨著輕軌運行及智駕公車上路，仍有不少追車及對路人吠叫的狀況，當地居民擔憂，恐影響交通安全。

淡水新市鎮民眾反映，當地流浪犬眾多，除製造環境髒亂，還會追車甚至咬人，由於少有天敵，加上附近建案多，工人常會餵食犬隻，導致流浪狗糧食不虞匱乏，數量與日俱增，全盛時期多達300多隻。

市議員陳偉杰表示，經多次與動保處反映，透過節育計畫及動保團體認養，目前流浪犬隻只剩100多隻，並將犬隻活動範圍控制在汙水廠一帶，避免影響交通，但仍有部分犬隻出沒在崁頂里，附近有輕軌又有智駕巴士，具交通安全疑慮。

動保處代理處長楊淑方說，會跟在地的愛媽、餵養人宣導，如果要餵養就必須遠離輕軌，不要在附近餵養，動保人員也會驅離，因為犬隻有區域性，會習慣出沒特定地點，將跟輕軌管理單位合作，加強巡查及驅離，也會請周邊民眾清除可食用垃圾，避免引來犬隻。

另外，針對會追車、人等造成公安危害的犬隻，會由動保人員帶回動物之家收容，經過親訓、社會化訓練後，再公告認養資訊，讓民眾可帶回收養。目前受理案件多為浪犬聚集在空地吠叫噪音擾民，動保處已加強巡查，如有輕軌或智駕公車周圍發現浪犬，動保處會優先處理精準收容，避免影響交通安全。