快訊

實名制口罩混大陸製 工廠老闆：不後悔、我是保護員工

南投虐童埋屍案現場曝！兇嫌藏屍淺埋老家旁 叔傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水新市鎮流浪犬多 追車、亂吠恐成交安隱憂

聯合報 / 記者吳亮賢江婉儀／新北即時報導
新北市淡海新市鎮流浪犬眾多，有時會出現追車、對路人吠叫的狀況。記者吳亮賢／攝影
新北市淡海新市鎮流浪犬眾多，有時會出現追車、對路人吠叫的狀況。記者吳亮賢／攝影

新北市淡海新市鎮流浪犬眾多，全盛時期高達300多隻，主要分布在崁頂里一帶，經動保處進行犬隻絕育工作，以及控制活動範圍，目前已減量至100多隻，但隨著輕軌運行及智駕公車上路，仍有不少追車及對路人吠叫的狀況，當地居民擔憂，恐影響交通安全。

淡水新市鎮民眾反映，當地流浪犬眾多，除製造環境髒亂，還會追車甚至咬人，由於少有天敵，加上附近建案多，工人常會餵食犬隻，導致流浪狗糧食不虞匱乏，數量與日俱增，全盛時期多達300多隻。

市議員陳偉杰表示，經多次與動保處反映，透過節育計畫及動保團體認養，目前流浪犬隻只剩100多隻，並將犬隻活動範圍控制在汙水廠一帶，避免影響交通，但仍有部分犬隻出沒在崁頂里，附近有輕軌又有智駕巴士，具交通安全疑慮。

動保處代理處長楊淑方說，會跟在地的愛媽、餵養人宣導，如果要餵養就必須遠離輕軌，不要在附近餵養，動保人員也會驅離，因為犬隻有區域性，會習慣出沒特定地點，將跟輕軌管理單位合作，加強巡查及驅離，也會請周邊民眾清除可食用垃圾，避免引來犬隻。

另外，針對會追車、人等造成公安危害的犬隻，會由動保人員帶回動物之家收容，經過親訓、社會化訓練後，再公告認養資訊，讓民眾可帶回收養。目前受理案件多為浪犬聚集在空地吠叫噪音擾民，動保處已加強巡查，如有輕軌或智駕公車周圍發現浪犬，動保處會優先處理精準收容，避免影響交通安全。

輕軌 流浪犬

延伸閱讀

台北喵星人認養派對5日登場 紀艾希徵求剷屎官

兇猛比特犬突然攻擊無辜騎士 鄰居：傷者腿部血肉模糊

板橋寵物業者販售生病幼犬 動保處開罰17.5萬勒令停業

屏東縣公立犬貓中途之家 開放毛爸媽預約免費洗愛犬

相關新聞

北市捷運局今公布 捷運萬大線永和站、雙和醫院站更名

台北捷運局正在施工的捷運萬大線第一期工程，因新北市捷運局及地方團體提出LG05「永和站」及LG07「雙和醫院站」更名申請...

淡水智駕巴士納新北公車 即起開放免費搭乘

歷經超過三個月的無載客測試運行，新北市交通局正式將淡水智駕電動巴士納入新北市公車路線，成為「智駕電巴168」，即日起開放...

淡水新市鎮流浪犬多 追車、亂吠恐成交安隱憂

新北市淡海新市鎮流浪犬眾多，全盛時期高達300多隻，主要分布在崁頂里一帶，經動保處進行犬隻絕育工作，以及控制活動範圍，目...

20年爭取！汐止基隆河自行車道終通基隆、南港

新北市汐止基隆河自行車道南北串聯，往北銜接基隆之外，往台北現在也能直通南港，這條十多公里的自行車道，從無到有，大概花了二十年的時間，經立委沈發惠持續爭取串聯，現在終於有成果，立委沈發惠帶著好朋友一起感受，騎著自行車欣賞沿途的基隆河美景。

汐止智慧溪生態工法整治 終擺脫惡臭擾民

新北市汐止區智慧溪下游長期以來都有淤積、飄出惡臭的問題，沿岸住戶抱怨連連，所以，新北市水利局進行整治，八月底完工，今(3)日新北市議員廖先翔到現場關心，現在溪水流速變快，解決淤積還有惡臭問題，整體環境變好。

智駕電動巴士168上路 中央地方共同見證

新北市交通局今(3)日在淡水崁頂里的新北捷運公司舉行智駕電動巴士授牌儀式，宣示「智駕電巴168」正式加入新北市公共運輸行列，將以淡海輕軌崁頂站及美麗新影城站作為起迄點，來回距離共1.2公里，周二~周日行駛(一般日11:05-21:45、例假日11:05-22:05)，歡迎民眾多利用新北智駕電動巴士預約網站搭乘。

猴硐礦工文史館重開館 老礦工免費導覽

瑞芳區猴硐礦工文史館在本週重新開館，一樓展區重新粉刷擺放，並將在地礦工過往拍攝的照片放大成真人比例，讓遊客身歷其境，十月底以前，每周四早上9時老礦工們也舉辦免費導覽，歡迎民眾一同走入猴硐的礦坑記憶。

後疫情重創產業 柯文哲：明年2月推出產業轉型計畫

新冠肺炎疫情重創藝文產業，隨著全球疫情持續，為幫產業找出路，台北市政府今天舉辦「2020台北後疫時代藝文產業論壇」。台北...

柱狀雌毬花像極烤玉米 夏季限定美葉蘇鐵來花博公園看

北市花博公園新生園區的台北典藏植物園，是全台展示種類最多的植物溫室，其中，熱帶植物區的美葉蘇鐵，其碩大厚實的羽狀複葉，以...

台鐵五堵車站旁 新闢汽車停車場

新北交通局指出，鄰近台鐵五堵車站的汐止區建成段平面停車場，自9月10日起試營運，98個小型車停車位開放免費停車至9月30...

北市公車評鑑委員首納3市民代表 滿15歲即可報名

北市公車族多，過去公車評鑑委員官派色彩過重，議員提案納入民間代表，相關辦法也修正通過，北市公車評鑑委員將提供3席民間代表...

防疫利器 北市第一台自動測溫除菌門在這里

為防堵新冠肺炎疫情，北市持續加強防疫，北市忠勤里長方荷生憑藉以往抗SARS防疫經驗，在忠勤里南機場樂活園地設置一座自動測...

熱門新聞

薪水上看41K！桃園市10月底將招考350名清潔隊員

久違了！桃園登山見筍龜 早年鄉下小孩的玩具和零食

張麗善證實Google在雲林設廠 購地6萬坪縣府全力支持

北市捷運局今公布 捷運萬大線永和站、雙和醫院站更名

雲林兩大醫院大幅增加醫師陣容 看名醫不必往都市跑

七月雲林氣溫4.4度C？ 但滿街都穿熱褲短衣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。