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20年爭取！汐止基隆河自行車道終通基隆、南港

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
立委沈發惠持續爭取汐止基隆河自行車道北銜接基隆，以及直通南港。 圖／觀天下有線電視提供
立委沈發惠持續爭取汐止基隆河自行車道北銜接基隆，以及直通南港。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止基隆自行車道南北串聯，往北銜接基隆之外，往台北現在也能直通南港，這條十多公里的自行車道，從無到有，大概花了二十年的時間，經立委沈發惠持續爭取串聯，現在終於有成果，立委沈發惠帶著好朋友一起感受，騎著自行車欣賞沿途的基隆河美景。

立委沈發惠指出，基隆河自行車道從基隆河整治到現在經過二十年時間，陸陸續續爭取串連，從一開始非常簡陋、甚至整個鋪面都很不完善的情況下，陸續都有一些成果，這段時間很多朋友在問我，從台北的自行車道怎麼通往汐止，事實上中間有幾個岔路他們常搞不清楚，一方面帶著朋友來體驗基隆河之美，一方面也推廣讓更多的自行車友順著基隆河一直到汐止，同時振興汐止的觀光跟經濟。

沈發惠表示，汐止自行車道，從內溝溪到古道風華大約13公里、大坑溪到古道風華大約12公里，一路看從無到有的改善，包括現在最新的基隆河左岸北山大橋下我們已經一直延伸，以前只到南陽大橋，但現在是一路延伸到大坑溪口，這未來我們也要爭取，從大坑溪口能夠做一個跨橋，讓左岸跟南港的自行車道能夠銜接，讓大家不管是從東湖這一岸、還是南港這一岸，都可以直接到汐止的自行車道。

另外，立委沈發惠已經爭取到汐止跟基隆交界的古道風華，這些我們都已經完成了，未來希望早日基隆的自行車道能銜接到汐止來，這樣所有的大台北地區，從台北可以一路騎到基隆，這是未來我們要爭取的目標。

基隆 自行車 汐止

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