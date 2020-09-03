汐止智慧溪生態工法整治 終擺脫惡臭擾民

新北市汐止區智慧溪下游長期以來都有淤積、飄出惡臭的問題，沿岸住戶抱怨連連，所以，新北市水利局進行整治，八月底完工，今(3)日新北市議員廖先翔到現場關心，現在溪水流速變快，解決淤積還有惡臭問題，整體環境變好。

大同里長黃翠華說，里內的智慧溪一直以來都有淤積問題，尤其經常發出惡臭，讓附近居戶好困擾，而在提出整治想法後，也獲得議員廖先翔的協助，以生態工法的方式進行改善，分為2期施作，並且已經在8月底完工，未來再加上今年初種下的櫻花樹、再配合兩岸的裝置藝術，能夠讓大同里的生活品質提升。

新北市議員廖先翔指出，因為污水流進智慧溪的關係，常常到了枯水期的時候就會變成一灘死水，味道非常的難聞，所以，從去年開始在新北市政府水利局的協助下，分兩段施作子溝，現在從大同路到鐵路橋下都已經完成，那施作子溝的意義在於讓水流速度能夠加快，改善智慧溪流速過慢導致死水惡臭的問題，確實獲得了解決。

廖先翔表示，同時水利局也希望兩岸也有簡單的生態，那現場看還有些需要檢討的地方，因為現在還是水量、雨量比較大的時候，在兩岸種的植披可能剛種下去，紮根還不深，大雨來的時候沖走不少，後續會再請相關單位檢討該怎麼做更符合地方需求。