智駕電動巴士168上路 中央地方共同見證

新北市交通局今(3)日在淡水崁頂里的新北捷運公司舉行智駕電動巴士授牌儀式，宣示「智駕電巴168」正式加入新北市公共運輸行列，將以淡海輕軌崁頂站及美麗新影城站作為起迄點，來回距離共1.2公里，周二~周日行駛(一般日11:05-21:45、例假日11:05-22:05)，歡迎民眾多利用新北智駕電動巴士預約網站搭乘。

交通部政務次長王國材表示，未來希望可以將智駕電動巴士，營運範圍擴大，並且增加車輛設備，打造車隊服務升級。

交通局長鍾鳴時表示，新北市是第一個將智駕電動巴士推展到公共運輸系統測試營運計畫，「168」路線編號命名是以交通部道安督導委員會建置「168交通安全入口宣導網」為發想，今天起「智駕電巴168」 授牌宣示加入公共運輸行列，督導業者比照公車經營模式，加強維運安全，更象徵新北市致力推動智慧交通的決心。

市議員陳偉杰表示，這次試乘是第二次體驗智駕電動巴士，比起上個月的試乘較平穩許多，相信交通局與業者也會依照測試來做調整，讓民眾搭乘更方便舒適。

交通局表示，智駕電巴168以淡海輕軌崁頂站作為起點，到美麗新影城站，來回距離共1.2公里，期望中長期紓緩運輸業勞動力短缺問題，克服偏遠地區的運輸調度困難，以延伸大眾運輸路網服務。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，為發展淡海輕軌周邊接駁，「 智駕電巴168」以淡海輕軌崁頂站及美麗新影城站作為起迄點，來回距離共1.2公里，周二~周日行駛(一般日11:05-21:45、例假日11:05-22:05)，民眾搭乘上、下車均須刷卡（但不扣款），並應全程戴口罩，業者也會加強消毒防疫工作；另建議民眾多利用新北智駕電動巴士預約網站，預約搭車，以節省排隊候車時間。