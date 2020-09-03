猴硐礦工文史館重開館 老礦工免費導覽

瑞芳區猴硐礦工文史館在本週重新開館，一樓展區重新粉刷擺放，並將在地礦工過往拍攝的照片放大成真人比例，讓遊客身歷其境，十月底以前，每周四早上9時老礦工們也舉辦免費導覽，歡迎民眾一同走入猴硐的礦坑記憶。

猴硐礦工文史協會理事長林正福表示，瑞芳區猴硐礦工文史館，是當地老礦工們在退休後，在去年改善舊時配電所、更衣室建築，並將畢生收藏物品拿出來展出而成立，透過各界藝文單位、專家學者的支持，原來礦工們擺放各式器物的一樓展覽間，在今年重新改造特展，不僅整潔清晰，老礦工們的其他物件也都完整收藏在二樓展間，供民眾分為兩處參觀。

一樓特展中除了藉由最有感的礦坑溫度，來區分礦工們的工作項目與器具外，也使用在地老礦工周朝南因嗜好而拍攝的工作照片，因為礦業凋零，這些不僅是全世界珍貴的礦業參考，放大成真人比例後，宛如真實礦坑的一角，提供參訪民眾絕佳的拍照打卡空間。

新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南表示，此次猴硐礦工文史館一樓的特展自8/31展至10/12，十月底以前，老礦工們每周四也擔任義工，免費帶領前來猴硐的遊客們，探訪整煤場、礦工宿舍、復興坑等在地礦業歷史，歡迎民眾上猴硐礦工文史館臉書粉專的聯絡資訊進行報名。