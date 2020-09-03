北市捷運局今公布 捷運萬大線永和站、雙和醫院站更名

台北捷運局正在施工的捷運萬大線第一期工程，因新北市捷運局及地方團體提出LG05「永和站」及LG07「雙和醫院站」更名申請，依據「台北市台北都會區大眾捷運系統捷運車站命名更名或車站站名加註名稱作業要點」（以下簡稱作業要點）更名程序並審議通過後，北市捷運局今宣布將「永和站」及「雙和醫院站」分別更名為「永和永平國小站」及「連城錦和站」。

捷運局表示，串聯北市及新北的捷運萬大線共分為二期施作，踩中運量捷運系統興建並採分期開發，第一期工程從中正紀念堂站連接至土城金城機廠，全長約9.5公里，採地下興建，設有9座車站及1處機廠，其中4座車站位於北市範圍內。

第二期工程為金城機廠至新莊迴龍站止，全長約13.3公里，共設13座車站，包含地下2座、高架11座，全部座落於新北市轄境內。

北市捷運局指出，萬大線LG05及LG07車站位置，分別於永平國小前的保生路下方，以及錦和路東側的連城路下方，原本命名為「永和站」及「雙和醫院站」。

但新北永和區永平國小教師會及新北市捷運局，這兩年分別因LG05車站位於永平國小前的保生路下方，車站緊鄰永平國小正門，且該校無償提供校地讓捷運站使用，因此建議「永和站」更名為「永和永平國小站」。

另外，地方民意也反映LG07車站位於新北連城路、錦和路口，距離雙和醫院較遠，建議將「雙和醫院站」更名為「連城錦和站」。

捷運局表示，因申請更名的捷運車站皆在新北轄區內，依據作業要點更名程序，函請新北市府轉請捷運車站所轄區公所，包含永和及中和公所，版裡廣徵民意後函復車站建議名稱。

經提報「捷運車站命名、更名或車站站名加註審查小組」並通過審議後，經函送新北市府同意，今北市府核定後公布。