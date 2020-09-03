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柱狀雌毬花像極烤玉米 夏季限定美葉蘇鐵來花博公園看

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
美葉蘇鐵雌株花毬外型、尺寸很像烤玉米。圖／北市公園處提供
美葉蘇鐵雌株花毬外型、尺寸很像烤玉米。圖／北市公園處提供

北市花博公園新生園區的台北典藏植物園，是全台展示種類最多的植物溫室，其中，熱帶植物區的美葉蘇鐵，其碩大厚實的羽狀複葉，以及外觀尺寸極像玉米的柱狀雌毬花，吸引眾人目光。儘管是夏季限定植物，但現在仍可在台北典藏植物園看到，想欣賞的民眾可前往參觀。

美葉蘇鐵又被稱為闊葉鐵樹，原產地為中南美洲的墨西哥、哥倫比亞，植株低矮叢生、幼株樹幹呈現球根撞，成株則為圓柱狀。

其羽狀複葉簇生於莖頂，卵狀橢圓形小葉約10至12對，雄雌異株，花開在莖端，雄花毬成圓錐形，雌花毬成卵圓形，花毬為長約1公分的紅色橢圓形種子，開花、結果期皆在夏季。

北市公園處圓山公園管理所表示，美葉蘇鐵因葉柄長、葉子兩葉對生，就像是鳳凰的尾巴，所以也被稱為美葉鳳尾蕉。會結出黃褐色的木質化毬果，只有雌株花毬在成熟時會列出紅色種子，但很少結果。

另外，美葉蘇鐵的幼苗葉子排列很像4瓣幸運草，所以有「幸運草鐵樹」美稱，其植株造型特殊、喜高溫潮濕氣候，環境適應能力強，適合新手入門種植、養育的熱門植物，也常與多肉植物及仙人掌搭配做造景使用。

想要前往台北典藏植物園欣賞美葉蘇鐵的名種，除了可自行開車或騎車前往外，也鼓勵搭乘大眾運輸工具。搭乘捷運的民眾可至捷運圓山站下車，依循指標行經花博公園圓山、美術園區即可抵達新生園區。

也可搭乘公車685、紅(R)34（假日）、市民小巴9（M9）、紅(R)50至新生公園站下車；搭乘公車72、222、市民小巴9（M9）、紅(R)34（假日）者，並在新生公園站（林安泰）下車；搭乘公車542、685、688、紅(R)57至吉林路底站下車；另，也可搭乘公車74於台北魚市場下車。

若是騎乘YouBike民眾，則可至捷運圓山站2號出口後，沿著自行車專用道到林安泰古厝站。

美葉蘇鐵因葉柄長、葉子兩葉對生，就像是鳳凰的尾巴，又被稱為美葉鳳尾蕉。圖／北市公園處提供
美葉蘇鐵因葉柄長、葉子兩葉對生，就像是鳳凰的尾巴，又被稱為美葉鳳尾蕉。圖／北市公園處提供
美葉蘇鐵雌株花毬在成熟時會列出紅色種子，但很少結果。圖／北市公園處提供
美葉蘇鐵雌株花毬在成熟時會列出紅色種子，但很少結果。圖／北市公園處提供
美葉蘇鐵的幼苗葉子排列很像4瓣幸運草，所以有「幸運草鐵樹」美稱。圖／北市公園處提供
美葉蘇鐵的幼苗葉子排列很像4瓣幸運草，所以有「幸運草鐵樹」美稱。圖／北市公園處提供

公車 捷運 花博

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