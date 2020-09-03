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北市公車評鑑委員首納3市民代表 滿15歲即可報名

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市公車評鑑委員將提供3席民間代表，年滿15歲就能報名，將以長輩、婦女、學生為優先考量。記者趙宥寧／攝影
北市公車評鑑委員將提供3席民間代表，年滿15歲就能報名，將以長輩、婦女、學生為優先考量。記者趙宥寧／攝影

北市公車族多，過去公車評鑑委員官派色彩過重，議員提案納入民間代表，相關辦法也修正通過，北市公車評鑑委員將提供3席民間代表，年滿15歲就能報名，將以長輩、婦女、學生為優先考量，另有1席身障團體代表，9月25日前皆可報名，預估年底公告錄取名單，明年3月1日正式上任。

北市公車評鑑委員共有19人，2年一任，本屆期將於明年2月28日屆滿。過去委員組成，多是府內代表、府外學者專家以及消基會、身障團體，交通局今年修正「台北市市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會作業要點」調整委員席次，其中3席改為台北市民，代表將透過遴選委員會產生。

公運處科長郭献文表示，即日起遴選開跑，只要年滿15歲中華民國國民，且不具公務人員身分者，居住、工作地點或就學學校位於台北市，平時以本市市區公車為主要交通工具等條件，就可報名遴選，將以年長者、婦女、學生族群納入優先考量。

至於身心障礙團體代表，郭献文說，除上述三項條件，需再檢附身心障礙團體推薦表即可報名遴選，報名截止日為9月25日。

郭献文說，相關報名資訊已上傳至公運處官網，民眾可自行下載、報名。預計10月中旬舉行初審會議，審查報名者的報名文件，合格者即進入複審，屆時將召開遴選會，初審合格資料決議是否錄取，預計12月下旬公告錄取名單，並在明年1、2月正式成立委員會及聘任，3月1日正式上任。

北市 公車 身障

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