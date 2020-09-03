北市勞動安全獎 台大醫院E化安檢平台獲殊榮

台北市勞動局今天舉行勞動安全獎表揚活動，工安創意獎共8家得獎，台大醫院安全衛生室將巡檢資料數位化，台北捷運將儲水箱蓋板輕量化，雙雙獲殊榮。

台北市勞動局上午在市政大樓一樓中庭舉辦「勞動安全獎表揚活動」，除原本「優良單位」、「優良人員」獎項外，擴大增列「績優健康職場管理單位」、「績優職安卡辦理單位」、「工安創意獎」和「特殊貢獻獎」4個獎項。

台北市副市長蔡炳坤致詞時表示，北市推動勞安3支箭計畫，包含勞安檢查、職安卡，以及勞動條件健康檢查，主動協助事業單位。他說，職安勞安要做最好保障，「沒有勞安就沒有國安」。

勞動局表示，今年勞安獎共選拔優良單位12家、優良人員15人、績優健康職場管理單位8家、績優職安卡辦理單位5家、工安創意獎8家及特殊貢獻獎1人。

台大醫院安全衛生室以推動開發醫療作業環境安檢平台「安檢雲」（iSafe），提升安全管理成效，榮獲工安創意獎。台北捷運將大安森林公園站水景B機房水池蓋板輕量化，獲相同獎項。

台大醫院安全衛生室高級管理師魏玉雲接受中央社記者訪問時表示，平時巡檢項目繁瑣且受檢單位多，去年5月啟用「安檢雲」，將檢查數據上傳雲端，不僅減少紙張浪費，也可即時觀察單位表現狀況，減輕人員負擔。

榮工工程股份有限公司品質環安衛中心主任柯明鋒榮獲特殊貢獻獎，他表示，自2004年起專職推動工安，導入健康4大計畫，包含保障職場婦女產後工作和預防過勞等，希望在營造業中擔任示範角色，呼籲各單位加強安全外還要注重職員健康。