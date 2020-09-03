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北市頒退役搜救犬榮譽獎章 找新家安養晚年

中央社 / 台北3日電

曾支援台南維冠大樓倒塌等重大搜救任務的8歲拉不拉多黑色公犬Zeus退役，台北市消防局今天宣布，除頒授「榮譽市犬」獎章外，也找到寄養家庭，讓牠幸福安養晚年。

北市府消防局發布新聞資料表示，從民國105年7月起服役的Zeus，今年8歲，擔任搜救犬約4年多，曾支援台南維冠大樓倒塌、花蓮雲門翠堤大樓倒塌等多起重大災害搜救任務，因年齡、服役年限達退役標準，日前宣布開放民眾申請寄養。

消防局今天宣布由龔姓女市民取得Zeus寄養權，因其家人曾擔任2隻搜救犬寄養家庭，審慎評估龔姓女市民的家庭飼養環境和條件，雙方簽訂寄養契約。

消防局也頒發「榮譽市犬」獎章給退役搜救犬Zeus，感謝牠長年對救災工作貢獻，並頒贈感謝狀給熱心龔姓女市民。

消防局表示，台北市搜救隊搜救犬小組自89年9月21日成立至今，目前現役有5隻搜救犬、4隻培訓犬；104年8月起，開放退役搜救犬給民間愛犬家庭寄養，搜救犬服役年紀不能超過8歲。

消防局指出，自開放退役搜救犬給民間愛犬家庭寄養，加上Zeus，至今已有9隻搜救犬由熱心愛犬人士馴養，皆獲得良好照顧。

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