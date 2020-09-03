防疫利器 北市第一台自動測溫除菌門在這里

為防堵新冠肺炎疫情，北市持續加強防疫，北市忠勤里長方荷生憑藉以往抗SARS防疫經驗，在忠勤里南機場樂活園地設置一座自動測溫除菌門，出入可量測體溫兼殺菌，也是台北市第一台，由雲龍國際有限公司捐贈。

方荷生說，南機場樂活園地目前仍開放提供老人餐食服務，包括送、供、共餐，以及兒少的課後輔導，老人出入頻繁，才將獲捐贈的一台自動測溫除菌門將裝設於樂活園地使用，以減少病毒入侵機率。

方荷生表示，防範新冠肺炎社區感染，目前沒有SOP，社區能做的就是利用可用的人物力，做好各項防疫工作，包括如環境清潔消毒、個人衛生宣教、備災物資囤儲等，妥善運用設備，發揮防疫最大效益。

雲龍國際有限公司業務主任朱昱達指出，自動測溫除菌門兼具體溫測量以及除菌功效，可調整設定溫度限制，若溫度超過攝氏37.5度時，測溫門會自動發出警報並閃爍警示燈，由於機體採用高精度紅外測溫感測器，室溫下測量誤差值在正負攝氏0.3度，適合人群密集場合使用，可初步進行快速篩查。