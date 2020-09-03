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台北喵星人認養派對5日登場 紀艾希徵求剷屎官

中央社 / 台北3日電

台北市動物保護處今天說，「台北動物保護月」首場主題活動「喵星人認養派對」5日在動物之家登場，模特兒紀艾希將到場徵求愛心「剷屎官」，並規劃許多互動遊戲及講座等。

動保處發布新聞資料表示，9月許多節日跟動物有關，像9日是民間俗稱「台灣狗節」、28日為「世界狂犬病日」。

動保處說，「喵星人認養派對」5日下午1時30分將在動物之家起跑，邀紀艾希到場推廣認養，當天有親子互動彩繪DIY、新手貓奴專屬課程等活動。

動保處表示，養2隻貓的紀艾希熱心公益，是「2020浪愛回家」犬貓愛心月曆7月之星，透過出席活動，希望提升民眾認養不棄養觀念。

動保處說，民眾當場認養貓可獲1年期寵物保險和毛孩幸福指南，參與活動也可得貓造型小禮物，相關資訊可到台北市動物之家社群網站臉書（Facebook）專頁查詢。

「台北動物保護月」活動到10月4日止，活動包含飼主與毛孩專屬服務課程及講座、親子互動餐與活動等類別，相關內容可到動保處官網查詢。

認養 動物之家 親子

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