採透保水概念更新民生東路人行道 增添樹穴綠美化環境

台北市中山區民生東路三段，沿線辦公大樓、銀行、旅行社林立，又鄰近捷運中山國中站及長庚醫院台北院區，人行道長期乘載大量人潮導致路面老舊且有高地參差不齊的狀況，為此，北市新工處斥資523萬元進行人行道更新，不僅改善道路平整度，還採用透水鋪面，打造北市海綿城市。

新工處工務科長郭俊昇表示，因應近年環境變遷，市府致力推動海綿城市，人行道鋪面更新採用透水鋪面，也就是面層採用混擬土地磚、結構層用透水混擬土，下雨時雨水可直接經由地磚孔隙滲入，不僅可以減少地表逕流、降低行走因雨水潑濺所造成的不便，也可減緩都市熱島效應。

另外，此次工程也考量人行道樹木生長情況、加大21處樹穴，以維護人行道盎然綠意景觀，以及在道路人行穿越線位置、轉彎處及街廓端部施作無障礙斜坡道，打造更友善人行環境。