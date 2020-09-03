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採透保水概念更新民生東路人行道 增添樹穴綠美化環境

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市民爭東路三段尚未更新前，路面龜裂不平、樹木竄根隆起。圖／北市新工處提供
北市民爭東路三段尚未更新前，路面龜裂不平、樹木竄根隆起。圖／北市新工處提供

北市中山區民生東路三段，沿線辦公大樓、銀行、旅行社林立，又鄰近捷運中山國中站及長庚醫院台北院區，人行道長期乘載大量人潮導致路面老舊且有高地參差不齊的狀況，為此，北市新工處斥資523萬元進行人行道更新，不僅改善道路平整度，還採用透水鋪面，打造北市海綿城市。

新工處工務科長郭俊昇表示，因應近年環境變遷，市府致力推動海綿城市，人行道鋪面更新採用透水鋪面，也就是面層採用混擬土地磚、結構層用透水混擬土，下雨時雨水可直接經由地磚孔隙滲入，不僅可以減少地表逕流、降低行走因雨水潑濺所造成的不便，也可減緩都市熱島效應。

另外，此次工程也考量人行道樹木生長情況、加大21處樹穴，以維護人行道盎然綠意景觀，以及在道路人行穿越線位置、轉彎處及街廓端部施作無障礙斜坡道，打造更友善人行環境。

中山區江山里長劉陽劍表示，民生東路三段人行道因地磚多處龜裂、樹木竄根隆起等情況，危及行人通行安全，透過此次透水保水更新工程，讓整體用路環境更加友善。

北市民生東路三段完成道路更新後，路面更加平順好行。圖／北市新工處提供
北市民生東路三段完成道路更新後，路面更加平順好行。圖／北市新工處提供

人行道 北市 旅行社

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