北市動保月周六喵星人派對 女神紀艾希分享貓奴經驗

9月為「台北市動物保護月」，9月5日首場主題活動「喵星人認養派對」，動保處邀請伊林健美女神紀艾希，邀市民一起來當貓奴。由於紀艾希本身也飼養2隻貓咪，是不折不扣的貓奴，活動當日，她也會以自身經驗，與大家分享飼養貓咪的經驗。

動保處表示，動物保護月首場活動結合北市動物之家「2020浪愛回家」認養會，將在9月5日下午1時30分，舉辦「喵星人認養派對」，邀請身為貓奴的伊林名模紀艾希到場推廣認養，活動當日還有「搶頭香好禮」、「親子繪貓互動彩繪DIY」、「貓舍在哪裡闖關趣」及「新手貓奴專屬課程」等互動遊戲。

動保處表示，民眾當天認養貓咪還可獲得「幸福犬貓認養VIP」及1年期寵物保險，市值1萬7850元，另加贈「尋常台北-毛孩的幸福指南」專書及貓造型禮物等大禮包。

產發局表示，伊林名模紀艾希是「2020浪愛回家」犬貓愛心月曆的7月之星，本身為飼養2隻喵星人的貓奴，非常熱心公益，出席9月5日臺北市動物之家舉辦的「喵星人認養派對」，也會與動保處一起呼籲「認養不棄養」的觀念。

暑假即將進入尾聲，動保處的「喵星人認養派對」也特別規劃「親子繪貓互動彩繪DIY」活動，讓小朋友透過喵星人立體模型彩繪，一起學習參與動物保護與推薦認養。另外，活動當日參訪動物之家，或參加「貓舍在哪裡闖關趣」活動，還可拿到可愛的貓爪貼或不鏽鋼貓咪造型小湯匙等精美的小禮物。

「新手貓奴專屬課程」將由資深志工兼貓親訓講師及美容師在場指導新手認養人，了解喵星人必知的10大重點及美容小撇步，名額有限，貓奴候選人可至「臺北市動物之家」粉絲專頁（https://www.facebook.com/tcapo.tas）預約報名。也歡迎民眾週末假日到動物之家參訪，並為喵星人們找個家。 9月為「台北市動物保護月」，9月5日首場主題活動「喵星人認養派對」。圖／北市動保處提供

名模紀艾希本身也飼養2隻貓咪，是不折不扣的貓奴，活動當日，她也會以自身經驗，與大家分享飼養貓咪的經驗。圖／翻攝自紀艾希粉絲團