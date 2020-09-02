新北修淡蘭古道推深度旅遊 助坪林茶鄉重回榮景

新北市坪林區公所今天表示，帶動坪林商圈振興疫後經濟，盼藉旅遊資源優勢重回昔日觀光榮景。市府觀光旅遊局說，淡蘭古道南路坪林段修復完畢驗收中，發展深度旅遊可相輔相成。

坪林區長周慶珍今天告訴中央社記者，茶鄉坪林位於台北與宜蘭往來的北宜公路要道，但自從國道5雪山隧道開通後遊客變少，加上偏鄉就業不易，人口外流只剩堅守崗位茶農。

周慶珍表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫後旅遊型態改變，坪林擁有很棒的景點與精緻特色茶餐美食，她結合坪林商圈、地方創生及青農，一起努力翻轉找回人潮。

周慶珍說，坪林位於水源特定保護區，風景保留原始的經典美，完全沒有污染，南山寺、大舌湖可欣賞磅礡雲海，開眼崙步道的夕陽，水聳淒坑的孤松有如山水國畫，也是浪漫秘境。她盼結合深坑區住宿條件、串連石碇山城景點，塑造多日深度旅遊。

深坑區長黃美華今天也在市政會議中報告，深坑為淡蘭古道南路起點，在市府觀旅局支持下修繕登山步道，推廣民眾親山、愛山的休閒旅遊。

新北市觀旅局長張其強接受中央社記者訪問指出，淡蘭古道是台灣重要的7大國家綠道系統之一，市府與交通部合作整修以往茶商所走的南路，坪林段位於石嘈附近，已就地取材修造手作步道正驗收中，整體南路古道預計年底修復完畢。

張其強表示，新北許多美麗山林步道和秘境不輸國外，淡蘭古道南路結合坪林金瓜寮溪等其他步道、自行車道，延伸到宜蘭交界的跑馬古道，也有繡球花美景，可將旅遊模式改變成「把直路走彎，慢慢走，多停停」，發展低碳運具的深度旅遊。

新北市長侯友宜在會中指出，新北重視疫後振興經濟，推短時程、小團體、空氣清新及薄利多銷旅遊，希望轉變小農經濟為休閒經濟，民眾能在新北市逗留並體驗精緻旅遊。