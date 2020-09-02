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新北六區調解委員研習 盼為市民創造和諧

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里六區的調解委員在三芝區公所舉行研習會，為新北創造更多和諧能量。 圖／紅樹林有線電視提供
八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里六區的調解委員在三芝區公所舉行研習會，為新北創造更多和諧能量。 圖／紅樹林有線電視提供

調解委員是社會祥和的力量，新北市府法制局聚集八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里六區的調解委員在三芝區公所五樓禮堂舉行研習會，邀請專業講師來分享實際案例，期待透過講師與委員間的經驗交流，讓新北市的調解事務能夠更順利進行。

市府法制局編審蔡晴棠指出，新北市近年以汽機車的車禍糾紛較多，因此也特別邀請講師來講授強制險如何保障車禍受害人。

另外，在第二堂課則是安排公寓大廈常見紛爭的案例研討，在人口日益增加的新北市中，居住在公寓、社區大廈的市民也日益攀升，因此如何解決這樣類型的糾紛也是調解委員的一大考驗，透過這一場研習增進委員們的法學知識，為市民創造和諧。

三芝區長王立文說，法制局將六區調解委員齊聚開設研習課程，期待要為創造和諧的調解委員們增加更多的調解知能與法律的知識，更期待透過彼此的交流分享能夠吸收更多實務經驗值，要讓未來為民服務調解工作上能夠更加的得心應手，為新北創造更多和諧能量。

淡水

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