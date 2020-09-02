往來車快 瑞芳鼻頭隧道周邊安全要改善

瑞芳區鼻頭步道很夯，不少民眾犯險走隧道內工程步道欣賞美景，但因為隧道車速快，在還未施做新步道的前提下，遊客安全倍受重視，因此新北市議員林裔綺要求改善隧道周邊設施，保障遊客的安全。

鼻頭里長王坤吉表示，瑞芳區鼻頭里腹地狹小，假日前來欣賞步道美景的遊客眾多，車子不知道能停哪，很多人便將愛車停放在出鼻頭隧道後的龍洞灣，再鋌而走險經過熙來攘往的隧道，來走步道，為此當地人看到驚險場面，都十分頭痛，不知道哪時候便會發生意外。

新北市議員林裔綺表示，風管處近期也在規劃，將於龍洞灣馬路旁的草地，興建上百個停車格，到時候將有更多遊客可能會犯險走隧道，為此親自勘查後，發覺隧道內的工程步道高低不平，頗有改善空間，在還未施作連結龍洞鼻頭兩地的第二條通路前，希望能讓周邊安全品質得到改善。

會勘後也達成結論，公路總局、瑞芳公所會暫時在隧道內的工程步道，以及出隧道的草皮上加強安全措施，也希望民眾盡可能不要犯險穿越隧道，以保障自身安全。