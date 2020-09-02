開學生意變差 九份老街要封街兩天改善環境

瑞芳區九份老街較上週暑假生意掉了近九成，又因為十年來老街遲遲未做水溝整體清淤，因此商圈與店家達成共識，將在9/21至9/22兩天公休做環境改善，並禁止汽機車進入，提醒民眾可擇期前來，享受九份更好的觀光品質。

九份商圈聯誼會理事長許立育表示，九份老街常有民眾把垃圾丟入水溝，影響排水功能，並容易滋生蟑螂老鼠，雖然在地里辦公室時有清理作業，但都因為需要顧及店家營業，無法徹底處理，最近因為開學後國內遊客銳減，商圈店家也達成共識，將自9/21連兩天進行基山街口至金山岩地段的水溝清淤，提升老街的整潔。

新北市議員林裔綺表示，各店家因為清理水車進入，還可能有局部噪音、異味、汙泥產生，當天都盡可能配合店休，而連兩天基山街也禁止汽機車進入，方便清潔隊徹底作業，九份商圈自疫情後，觀光人潮明顯變少，但也因此因禍得福，讓國內遊客得以享受更悠閒、不須擁擠的觀光品質。

九份自疫情後雖然店家大洗牌，但也因此家家轉變型態，希望得到更多國內遊客的青睞，歡迎在未來清溝改善環境後，民眾前來九份能更多感受美麗海景、茶樓文化、礦村歷史等豐富樣貌。