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汐止厚德里共餐辦的好 七年來各界捐加菜金

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區厚德里老人共餐邁入第七年，煮了至少三百餐招待老人家，觀天下有線電視送加菜金，希望老人共餐能夠持續舉辦。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區厚德里老人共餐邁入第七年，煮了至少三百餐招待老人家，觀天下有線電視送加菜金，希望老人共餐能夠持續舉辦。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止區厚德里老人共餐邁入第七年，這些年來就煮了至少三百餐招待老人家，好多長輩們早就習慣這每個星期一次的午餐約會，免費共餐很不容易，今(2)日觀天下有線電視就送來加菜金，希望老人共餐能夠持續舉辦，場面熱鬧。

每個禮拜三中午一起吃飯，已經成了老人家例行公事，時間一到老人家陸續報到，當天菜色相當豐富，有蕃茄炒蛋、炒高麗菜、還有招牌炸排骨，不過，這插花炸排骨的人和平常有點不同，觀天下有線電視公司不但帶了加菜金來，也充當志工，炸排骨，也為老人家打菜。

厚德里長陳有諒說，老人共餐舉辦以來除了疫情期間從不間斷，希望鼓勵長輩多出來走動走動，今天很感謝觀天下周總經理，在大熱天率領公司服務團隊來厚德里老人共餐關心長輩，也親自下廚炸排骨給老人家吃，還為他們打菜，所以，今天來贊助加菜金，真的非常感謝。

汐止區長陳健民表示，今天非常感謝周總經理帶領著團隊來到厚德里老人共餐的地點做經費的挹助，相信厚德里老人共餐在各界的協助，能夠持續的辦下去，讓老人家可以開心一起吃飯。

觀天下有線電視總經理周鴻均指出，厚德里老人共餐已經舉辦好多年，很感謝里長讓我們有這個機會一起來參與，今天來我們致贈加菜金，希望透過這樣的參與?磚引玉，有更多的社會各界一起來參與共餐活動，讓里內年紀比較大的長輩，可以經常出門和鄰居一起吃飯，也讓愛心可以散播出去。

老人共餐 汐止

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