「什麼年代了？」找無包商裝水錶 淡水上百戶竟沒水用

新北市淡水區一名謝先生今年開心買了一棟公寓，準備和太太打造愛的小窩，沒想到申請裝設水表數月都沒下文，至今無水可用，苦嘆「什麼年代了，竟還有這種事」，經向市議員鄭宇恩陳情，發現竟有上百戶住家都有相同狀況。自來水公司表示，由於施工成本提高，招標5次都無廠商投標，將於本月中第6次招標，並提高單件施作經費，增加投標誘因。

謝先生指出，原本就住在淡水，因結婚生了小孩，與妻子決議買一間屬於自己的房子，並相中淡金路三段一處中古屋，沒想到今年5月交屋後，才發現沒裝水表，原屋主及仲介雖允諾會負責所有的工程費用，但申請數月仍沒下文。

謝先生表示，原想說交屋後趕緊裝潢，農曆鬼月後入住，但因遲遲沒水用、無法裝潢，花了大把錢買了房子，卻只能閒置在那，一家三口現在還是只能擠在舊家，直呼「什麼年代了，竟還有這種事」。

鄭宇恩表示，今年初已接獲數件陳情案，因遲未裝設水表，導致沒水可用，估計有上百戶住家受到影響，自來水公司不該因無法施作工程，而影響民眾基本生活權益，應盡速研擬解套方式。

鄭宇恩今與台灣自來水公司第一區管理處召開協調會，據自來水公司統計，目前共有37件申請新設水表案，其中包括一般公寓、集合住宅、麥當勞、駕訓班等；此外，若包括民間水電行代辦部分，還有不少新市鎮建案，都因無法施工而無法通水。

台灣自來水公司第一區管理處長李慶興表示，今年6月與原包商開口合約期滿，但隨著地方政府加強取締施工時間，只能從早上9點施工至下午4點，導致施工天數拉長，成本變高，廠商不願意承接，至今招標5次皆流標。

李慶興說，9月中將第6次公告招標，並增加出車津貼，依每車噸數每小時增加5百至1千元，預估可吸引廠商投標，盡快施作申裝水表工程。