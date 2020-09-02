比南港、內湖更有條件 侯友宜：打造汐止科學園區

新北市長侯友宜今在市政會議指出，內湖、南港有科學園區，汐止現在有大經貿園區且更有條件做科學園區，汐止要結合台北市南港、內湖，基隆五堵、八堵結合發展，成為在地就業好地方。新北經發局指出，今年下半年會資源盤點、供需調查。

侯友宜說，內湖到南港到汐止是一條線，汐止科學園區要結合基隆五堵、八堵發展，把老舊產業做轉型，不合時宜的貨櫃、傳統倉儲要轉型，汐止、南港、內湖、五股會是產業廊帶軸線。

經發局長何怡明說，新北目前有寶高、土城、樹林、瑞芳、林口、五股等工業區，汐止將會是以「點線面」方式發展，科學園區希望以高科技產業為主，包含生技、機械設備、資通訊等產業

何怡明表示，「點」的方面，汐止短時間內找不到大面積工業區，目前先推動工業區立體化，包含汐止長安段1.5公頃的招商案的土地，另還有影集打造中華商場的土地，拆除後雍和建設也申請工業區立體化，約有70億元的產值。

何怡明也說，「線」的部分是盤點貫穿汐止大同路，沿線是否有私人土地可以做開發，至少讓臨路面可以發展，現也與財政部國產署找大面積公有地，盼能做開發。