社子島開發爭議／採不到腳邊玫瑰，天邊彩虹有何意義

有屋無地的陳家銘，他的先人落腳社子島已150年，面對政府開發案充滿疑慮，更重要的是，他們也沒有能力買配售房。陳家銘無奈嘆：連腳邊的玫瑰都採不到，天邊的彩虹有意義嗎？

盛夏的午後，基隆河、淡水河交會的社子島，熱浪依舊不退。41歲的陳家銘（化名）穿著短褲、拖鞋，叼根煙，請雜貨店老闆娘煮了碗30元的加蛋泡麵，這是他今天的第一餐飯。

陳家銘正是社子島「有屋無地」的弱勢族群縮影。

打從他有記憶以來，爺爺奶奶、叔叔伯伯們就擠在僅19坪大的磚瓦古厝裡，實在住不下了，才在隔壁10多坪空地上，蓋起兩層樓房，三代繁衍下來共20幾人，每戶分到一小間房，孩子全睡地上，擠得像沙丁魚一樣。10幾年前，他跟哥哥陳家堂（化名）只好到附近租屋。

近幾年，陳家銘的二姑、父親、堂兄陸續辭世，家族籠罩在烏雲當中。2018年，他與妹妹好不容易翻修老屋，才迎來一片遮風擋雨的瓦。

陳家銘將一樓留給身障的叔叔居住，再開獨立門戶，自家僅剩樓梯上下的空間而已。步上10坪大的二樓，竟隔出迷你客廳、廚房、浴廁與房間，統統小一號規格；順著磨石子狹窄樓梯登高，三樓加蓋的鐵皮屋是大哥與小妹住處，天花板硬擠出小閣樓（當地俗稱半樓），是外甥、外甥女的房間，孩子們出入都得彎腰匍匐。

現在有房子可以住，為何要開發？

如此狹小擁擠的空間，卻是陳家銘這輩子住過最好的房子了，但就在開啟新生活後沒多久，內政部於2018年6月26日通過「生態社子島」開發案，頓時打亂了一家人的計畫。

儘管一河之隔的北士科開發案，讓洲美里的房屋、土地都增值了；居住環境也變優美，但陳家兄弟並不在意，他們反對開發的理由很實際：我們住在這裡，不用花一毛錢，每月賺的錢，剛好付水電瓦斯、三餐。如果安置條件好一點，不要讓我們有壓力，馬上讓政府拆房子，但一間配售房最便宜也要800、900萬，哪來的錢買？連貸款都付不起啊。

陳家堂激動地說，政府說買不起配售房，可以租屋，我現在不用房租，就有地方住啊，政府還要我拿錢去租房子？「如果安置條件不好，仍執意開發，房子都給政府，我們就去當乞丐，睡公園好了。」

濃濃人情味，滋潤當地居民心靈

其實，社子島的濃濃人情味，一直是滋潤兄弟倆荒蕪心靈的甘霖。陳家銘熟門熟路地打開雜貨店的冷藏櫃，拿了瓶鋁箔包飲料，丟了10塊錢銅板在老闆娘桌上，不用透過任何言語互動；中秋節時，大多數居民都會烤肉，兄弟倆拿根叉子，從巷口吃到巷尾，街坊鄰居和樂融融。陳家銘說，我不喜歡住高樓大廈，都市人都很冷漠，不像這裡會熱情地打招呼問好。

他們不是沒有夢，而是殘酷社會蠻橫地奪走兄弟做夢的權利。

國中學歷的陳家堂到處打零工、貼磁磚，有做才有錢，沒案子就賦閒在家；小學畢業的陳家銘在資源回收場（垃圾場）工作，每月領兩萬多元最低工資。惡劣環境，讓大多數新人做不到幾天就落跑，最多不過幾個月，他一做就是六年。這陣子在近40度高溫下，撿拾瓶瓶罐罐，身體實在無法負荷才辭職。問兄弟倆往後日子怎麼辦？他們的一臉茫然，就是答案。

每個人心中多少藏著幾道傷疤，陳家銘去除心防後，邊吃邊說：「我也很想談戀愛、結婚啊，你覺得會有女孩看得起我、願意嗎？我連外籍新娘都娶不起啊！」婚姻這檔事，就像他剛喝完的最後一口麵湯：涼了。

站在一旁的姑姑，露出認命的神情。中低收入戶的她，有個獨生女已出嫁，幾年前花光僅有的積蓄，將傾頹古厝裝上鐵皮，每月靠津貼過活，66歲的她說：「現在有屋可以住，開發後怎麼辦？我無能為力，要問女兒能不能負擔、願不願意買配售房？」

棘手的是，陳家銘的家，是蓋在別人的土地上，沒有土地所有權，社子島「有屋無地」的案例至少上千戶，是百年來造成的「房事」亂象，福安里里長謝文加再三提醒政府推開發案時，一定要好好安置住戶，尤其是有屋無地的居民，不少是弱勢，要特別安置。

開發後土地變小，不如現在透天厝舒適

有屋無地的經濟弱勢擔心買不起房，有地有房的人也有疑慮，82歲的楊陳阿住煩惱到睡不好，她原本有農地可以耕種賣菜，有透天厝三代同堂住得很舒適。「政府說，10坪可以換到更值錢的4坪土地，但土地變小了，兒孫還要拿幾百萬去買配售房，變成負債。」阿嬤不想要開發。

這裡仍保有一些人的美好回憶。土生土長、立志回社子島服務的富安國小教務主任徐敏華說，限建導致社子島發展緩慢，緩慢到幾乎沒有動，但15年前，員山子分洪道完工後，已很少淹大水了，不管是我或我的學生都很喜歡社子島，只是每次政府提出的規劃案都煙消雲散，長輩們有些無感，也不太在意要不要開發了。

她若有所思地說，房子老舊了，但人的溫度還在，娘家的居住環境沒有太大變化，老一輩喜歡目前的環境，也不能剝奪有人就愛住在這裡的權利啊。「如果開發能讓生活變得更好，當然樂意，如果沒有更好，不如維持現狀！」徐敏華說出部分人的心聲。

有些人對配售房的安置辦法仍有疑慮，如果台北市政府無法妥善處理「居住正義」問題，社子島未必能開發成功。陳家銘嘆口氣說，腳邊的玫瑰都採不到了，政府劃了一道天邊的彩虹給我，有意義嗎？

（作者／彭杏珠 本文出自2020.8.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）