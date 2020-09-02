新北11酒家KTV防疫違規 侯友宜：從重處罰
新北市府經濟發展局今天在防疫會議表示，日前第3次複查不合格特殊娛樂場所，有3家酒家、8家視聽歌唱業仍未落實戴口罩、實名制與消毒，已移請開罰。市長侯友宜要求重罰業者。
新北市長侯友宜今天召開因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第82次應變會議，他表示，國際間新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍未趨緩，大家仍須遵守新型態安全生活模式。
各級學校陸續開學，侯友宜請各學校加強監測學童身體健康並通報異狀，同時要求採取居家隔離措施；平時鼓勵師生勤洗手、戴口罩及保持社交距離。
侯友宜指示教育局不定期訪查學校及補習班、安親班是否落實防疫工作，對於轄內特殊娛樂場所，若有不配合防疫者，主管機關應從重處罰，絕不寬貸，並持續稽查及加強宣導。
經濟發展局表示，日前第3次複查不合格特殊娛樂場所，計有3家酒家、8家KTV等視聽歌唱業者仍未落實戴口罩、實名制與消毒，已移請衛生局開罰。
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