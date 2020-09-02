社子島不適用工輔法 北市府啟動違章工廠專案輔導

台北市社子島開發案爭議，許多居民反對區段徵收，違章工廠問題也多。目前社子島181家工廠，僅2家合法，其餘都為未登記工廠，北市府委請財團法人中國生產力中心辦理未登記工廠諮詢輔導服務，截至8月27日止，已完成逐廠訪視及問卷調查132家，已辦理15家工廠個案輔導服務，5家工廠參加用地轉介媒合會。

北市地政局長張治祥說，北市府先前報請經濟部函示，社子島的違建工廠處理，排除適用工輔法。未來社子島會規劃住宅、商業、科專區、及少部分農地，除科技專用區外，不得有工廠，將輔導轉介到其他用地並合法化。

產發局科長徐玉娜表示，北市府訪查過程，工廠業者難免有抱怨，還有的不要開發，北市府會盡力協助工廠轉介用地及合法化。

徐玉娜說，為協助社子島未登記工廠渡過區段徵收過渡期，市府已結合產業局、都發局、地政局、勞動局、環保局及商業處等相關單位資源，組成市府輔導小組，提供社子島業者拆遷補償、用地轉介、商工登記、就業輔導、失業轉介及財務融資等資源。