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影／誰選北市長？鄭麗君：林右昌不管做什一定做得很好

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天中午和前文化部長鄭麗君，在基隆針對文化改造進行對談。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天中午和前文化部長鄭麗君，在基隆針對文化改造進行對談。記者游明煌／攝影

基隆市長林右昌今天中午和前文化部長鄭麗君，在基隆針對文化改造進行對談。由於2人都是外傳民進黨內的台北市長人選，2人同時現身，被問到台北市長人選話題，林右昌說，今天只談文化跟歷史，不談政治；鄭麗君也說，來基隆不談台北，但她語露玄機說，林右昌基隆治理經驗，是台灣史上城市治理的典範，「未來不管做什麼，一定可以做得很好。」

基隆市長林右昌目前是連任第二任，是否參選台北市長最近甚囂塵上，台北市議員許淑華昨中午在基隆一項餐會中，與林右昌同桌，身為基隆暖暖人的許淑華說，林右昌在基隆市做這麼好，台北市也需要一個優質又努力，和中央溝通都不會有問題的市長候選人，如果林右昌能到台北市，相信台北會比現在更好，會向黨中央建議。

林右昌今天和鄭麗君一同現身，又被媒體詢問，他說，第一個今天我們只談文化跟歷史，不談政治，其次，他還是一再強調，他是基隆市長，最重要的工作就是把市政工作做好，對基隆整個的發展，還有好多事情要做，我們非常的急迫，說實在的，他每天都在想今天能不能多做一點。

林右昌表示，就像昨天中山一、二路全線拓寬完成通車，就是一件很開心的事情。至台北市長人選的傳聞人選，不做這樣的討論和思考。

媒體接著問「市長會不會比較推薦鄭部長？」林右昌笑了一下，鄭麗君搶著說「市長可以不要回答」，引起現場一陣笑聲。

鄭麗君說，今天談文化不談政治，今天談基隆不談台北。但隨後一轉說，林右昌是她好朋友，她長期見證在城市治理有非常傑出的表現，她常常說，他的基隆治理經驗，應該可以是台灣史上城市治理的典範，尤其從文化治理的角度，林右昌把文化視野落實在基隆裡面，透過文化治理帶動城市發展。

鄭麗君表示，林右昌把看得見和看不見的建設，充分一起共同來發展，期待這個經驗右昌市長可以整理起來，來進一步和大家分享，她相信右昌市長未來不管做什麼，一定可以做得很好。

基隆市長林右昌今天中午和前文化部長鄭麗君，在基隆針對文化改造進行對談。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天中午和前文化部長鄭麗君，在基隆針對文化改造進行對談。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天中午和前文化部長鄭麗君，在基隆針對文化改造進行對談。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天中午和前文化部長鄭麗君，在基隆針對文化改造進行對談。記者游明煌／攝影

基隆 林右昌 北市

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