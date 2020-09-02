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疫情期間不孤單 元智大學邀請全台境外生同樂

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
元智大學全球處邀約不同學校以及不同國籍的參與，使得整個活動蹦出更多火花。圖／元智大學提供
元智大學全球處邀約不同學校以及不同國籍的參與，使得整個活動蹦出更多火花。圖／元智大學提供

今年因疫情緣故，許多境外生沒辦法於這學期返家與家人團聚，元智大學全球事務處特別在暑假結束前規劃全台境外生學伴活動，讓在台的境外生可以透過活動相互認識，不因疫情關係而感到孤單。

元智大學全球處邀約來自台灣大學、台灣科技大學、台灣醫學大學及台北師範大學等約有百餘位境外生齊聚元智大學，參與的國籍有來自印度、印尼、馬來西亞、泰國、寮國、越南、瓜地馬拉、聖露西亞、孟加拉等國，不同學校以及不同國籍的參與，使得整個活動蹦出更多火花。

元智大學全球處國際長陳勁甫表示，活動中以著名電影復仇者聯盟為主題，以漫威英雄角色設定為主軸，讓學生在活動中帶入電影的情節。取終局之戰(The End Game)諧音，改為The And Game，希望能傳達連結、並且延續的概念。

除了體能三大主要的遊戲，漆彈活動、高空滑索及泡泡足球外，全球處也特別在元智各館教室規劃有趣的活動，如元智一館為安靜圖書館遊戲、二館為短距離接力賽、五館為乒乓水上游戲等，學生透過遊戲認識元智大學，也讓不同國家、學校的學生彼此交流意見、相互扶持。

活動中學生們都必須與各國不同校的學生同組，合作完成團體難關。陳勁甫說，舉辦本活動是希望各校境外生除了透過遊戲認識彼此、相互解決難關完成任務外，更希望藉由不同國籍間的融合達到雙贏。

元智大學全台境外生學伴活動，以著名電影復仇者聯盟為主題，讓學生在活動中帶入電影的情節，並以漫威英雄角色設定為主軸。
元智大學全台境外生學伴活動，以著名電影復仇者聯盟為主題，讓學生在活動中帶入電影的情節，並以漫威英雄角色設定為主軸。
元智大學全球處邀約不同學校以及不同國籍的參與，使得整個活動蹦出更多火花。圖／元智大學提供
元智大學全球處邀約不同學校以及不同國籍的參與，使得整個活動蹦出更多火花。圖／元智大學提供

元智 馬來西亞 疫情

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