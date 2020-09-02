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增加取食難度 北市動物園指猴「Hira」獨享麵包蟲雅房
黃色的大眼珠、稀疏的毛髮、巨大無比的耳朵、纖細的長手指是馬達加斯加指猴的特徵，台北市立動物園去年因保育合作，迎接從日本東京上野動物園來到台北的「Hira」，經過13個月，已逐漸適應環境，今年暑假，保育員和實習生替指猴製作麵包蟲豪宅、麵包蟲雅房及水果便當盒等3款行為豐富化設施，增加動物感官刺激效果。
為避免動物出現刻板行為，重複出現某項動作，園方改善環境設施，豐富動物生活模式。以「Hira」為例，園方利用園區隨手可得的木頭，將其鑿洞、切割，成為指猴進食的容器，其中「麵包蟲雅房」將木頭分割成許多空間，讓麵包蟲被區隔開來，增加取食難度、延長進食時間。
不只餵食豐富化設施，「Hira」還有環境豐富化玩具，氣味毬果、固定式垂吊乘坐平台，其中平台使用木頭和繩索製成，一旦「Hira」跳上去，平台便會開始搖晃，相當考驗平衡力，而這類玩具，不僅可以阻斷刻板行為，也能讓指猴在進食、睡覺以外的時間，多花心力去探索、玩耍，誘發牠展現自然行為。
除了「Hira」的玩具，園方也替非洲象「美代」和「千惠」，或大貓熊「圓仔」分別設計梅花樁，與旋轉木馬行豐玩具。若民眾想看指猴，園方也提醒，指猴對光線、聲音十分敏感，參觀時務必降低音量、關閉閃光燈，以免指猴因太過緊張而出現刻板行為，
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