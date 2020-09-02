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台南市幼兒園強制裝監視器修法 上午再度卡在議會

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市議員林燕祝上午在議員質詢。記者修瑞瑩／攝影
台南市議員林燕祝上午在議員質詢。記者修瑞瑩／攝影

虐兒案件頻傳，台南市政府原本訂定兒童及少年保護自治條例草案，在條文中規定幼兒園等兒少場所必須裝置監視器，但引發不同看法，市府又改弦易轍撤除草案中監視器條文，但上午在議會專案報告中，不少議員反對撤除條文，最後決議應增加相關的配套措施，於下次定期會中再討論。

兒虐事件不斷，各兒少場所是否要裝監視器引發全台各界討論，立法院原本想修改兒童及少年福利與權益保障法，要求托嬰中心、幼兒園都裝設監視器，但因各方意見不一，去年最後修正的版本，只規定托嬰中心要裝設，幼兒園未列入，各縣市並已自今年7月起完成公私立托嬰中心全數的裝設。

而台南市因去年春節期間發生嚴重的兒虐致死案件，在議會要求下，市府提出「台南市兒童及少年保護自治條例草案」，其中第10條規定，包括托嬰中心、幼兒園、課後服務中心、居家托育、寄養家庭等各兒少安置場所都需在公共活動場域裝設監視器，並在去年底到今年初舉辦4場公聽會，但公聽會中席者多數反對在幼兒園裝設。

議會在今年7會審查草案時，因為議員有正反不同意見，最後決定由市府到議會專案報告，而今天上午由社會局局長陳榮枝的報告中，將草案第10條全數刪除。

陳榮枝表示，市府內部討論有不同的意見，有的建議只規定托嬰中心與幼兒園設立，其他機構改為「應鼓勵」，有的建議比照中央法規，只規定托嬰中心設立，其他都是「應鼓勵」，但最後市府決定刪除該條文。

由於條文刪除引發議員反彈，認為4場公聽會「去的人多數都是反對設立的老師，參與者不具代表性」；議員李宗翰表示，原本市府內部有不同的意見，但最後市府卻選擇「10條全部刪除」，是自廢武功，原本是想要超前中央的法令，卻變得與中央相同，立法跟在中央屁股後。

議員許又仁則反對裝設，「如果4場公聽會不夠，可以再辦10場」

也有議員認為市府立法配套措施不夠，就算是不強制裝設，但應該要有獎懲，例如裝設的機構有標章，讓家長可以選讀，對於有瘧兒事實的應強制裝設，或減扣補助，願意裝設的增加補助等，才能即使不強制在市場機制下讓幼兒園自己願意裝。

討論一上午最後決議退回市府，下次定期會再討論，同時要求教育局應該針對幼兒園全市6萬多名家長進行問券調查，了解對於裝設的看法，並研擬獎懲配套措施，再送議會。

台南市社會局局長林榮枝上午在議會針對幼兒園設監視器的自治條例草案進行專案報告。記者修瑞瑩／攝影
台南市社會局局長林榮枝上午在議會針對幼兒園設監視器的自治條例草案進行專案報告。記者修瑞瑩／攝影

幼兒園 托嬰 寄養家庭

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