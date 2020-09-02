台南市幼兒園強制裝監視器修法 上午再度卡在議會

虐兒案件頻傳，台南市政府原本訂定兒童及少年保護自治條例草案，在條文中規定幼兒園等兒少場所必須裝置監視器，但引發不同看法，市府又改弦易轍撤除草案中監視器條文，但上午在議會專案報告中，不少議員反對撤除條文，最後決議應增加相關的配套措施，於下次定期會中再討論。

兒虐事件不斷，各兒少場所是否要裝監視器引發全台各界討論，立法院原本想修改兒童及少年福利與權益保障法，要求托嬰中心、幼兒園都裝設監視器，但因各方意見不一，去年最後修正的版本，只規定托嬰中心要裝設，幼兒園未列入，各縣市並已自今年7月起完成公私立托嬰中心全數的裝設。

而台南市因去年春節期間發生嚴重的兒虐致死案件，在議會要求下，市府提出「台南市兒童及少年保護自治條例草案」，其中第10條規定，包括托嬰中心、幼兒園、課後服務中心、居家托育、寄養家庭等各兒少安置場所都需在公共活動場域裝設監視器，並在去年底到今年初舉辦4場公聽會，但公聽會中席者多數反對在幼兒園裝設。

議會在今年7會審查草案時，因為議員有正反不同意見，最後決定由市府到議會專案報告，而今天上午由社會局局長陳榮枝的報告中，將草案第10條全數刪除。

陳榮枝表示，市府內部討論有不同的意見，有的建議只規定托嬰中心與幼兒園設立，其他機構改為「應鼓勵」，有的建議比照中央法規，只規定托嬰中心設立，其他都是「應鼓勵」，但最後市府決定刪除該條文。

由於條文刪除引發議員反彈，認為4場公聽會「去的人多數都是反對設立的老師，參與者不具代表性」；議員李宗翰表示，原本市府內部有不同的意見，但最後市府卻選擇「10條全部刪除」，是自廢武功，原本是想要超前中央的法令，卻變得與中央相同，立法跟在中央屁股後。

議員許又仁則反對裝設，「如果4場公聽會不夠，可以再辦10場」

也有議員認為市府立法配套措施不夠，就算是不強制裝設，但應該要有獎懲，例如裝設的機構有標章，讓家長可以選讀，對於有瘧兒事實的應強制裝設，或減扣補助，願意裝設的增加補助等，才能即使不強制在市場機制下讓幼兒園自己願意裝。