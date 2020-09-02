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改善汐止交通問題 侯友宜：要系統性規劃
汐止脫離淹水問題後，人口數急速上升，面臨交通壅塞問題，新北也祭出各項改善政策，不過今凌晨5點汐止大同路、南陽街口一台貨櫃車發生意外，仍造成交通大打結。新北市長侯友宜說，個案發生儘速排除，也會系統性規劃解決交通問題。
新北今進行市政會議，像是汐止區長陳健民指出，改善汐止交通工程包括康寧街751巷至連峰街增設車道改善工程，預計今年底完工；康寧街增設國一南下入口匝道，預計2021年動工。
陳健民表示，新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢道路工程，今年3月動工預計2023年完工；捷運汐止民生線第一期汐止部分環評在2009年通過，第二期台北部分環評今年7月通過，預計2023年動工、2030年完工。
侯友宜說，改善汐止交通需要全方位解決，包含大眾捷運系統、快速道路系統，像是康寧街增建國道南下匝道口、汐民線等建設，目前汐民線與基隆輕軌有汐科站跟樟樹灣站重疊，請交通部統合北北基來整理，新北會來接受這挑戰。
侯友宜指出，基隆輕軌一定會進到汐止，並跟民線來併在一起，未來要拉到台北市南港、南港展覽站時，會架接在汐止的大同路上面，但輕軌來沒完全協調好，希望北北基三個首長大家坐下來談
侯友宜也說，汐止貨櫃車的個案，員警發現馬上通報、協助，並快速排除，當然造成少許的塞車，會針對個案問題做探討，汐止交通的解決還是用系統化、工程整體性規劃，才能確實解決汐止的交通問題。
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