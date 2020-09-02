快訊

又現2例「台灣輸出病例」 自台出境越南、日本確診

我增一新冠肺炎境外移入 病例是印尼籍船員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善汐止交通問題 侯友宜：要系統性規劃

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
汐止大同路、南陽街口今凌晨5點多一台貨櫃車發生意外，造成交通大打結，新北市長侯友宜說，個案發生儘速排除，也會系統性規劃解決交通問題。圖／讀者提供
汐止大同路、南陽街口今凌晨5點多一台貨櫃車發生意外，造成交通大打結，新北市長侯友宜說，個案發生儘速排除，也會系統性規劃解決交通問題。圖／讀者提供

汐止脫離淹水問題後，人口數急速上升，面臨交通壅塞問題，新北也祭出各項改善政策，不過今凌晨5點汐止大同路、南陽街口一台貨櫃車發生意外，仍造成交通大打結。新北市長侯友宜說，個案發生儘速排除，也會系統性規劃解決交通問題。

新北今進行市政會議，像是汐止區長陳健民指出，改善汐止交通工程包括康寧街751巷至連峰街增設車道改善工程，預計今年底完工；康寧街增設國一南下入口匝道，預計2021年動工。

陳健民表示，新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢道路工程，今年3月動工預計2023年完工；捷運汐止民生線第一期汐止部分環評在2009年通過，第二期台北部分環評今年7月通過，預計2023年動工、2030年完工。

侯友宜說，改善汐止交通需要全方位解決，包含大眾捷運系統、快速道路系統，像是康寧街增建國道南下匝道口、汐民線等建設，目前汐民線與基隆輕軌有汐科站跟樟樹灣站重疊，請交通部統合北北基來整理，新北會來接受這挑戰。

侯友宜指出，基隆輕軌一定會進到汐止，並跟民線來併在一起，未來要拉到台北市南港、南港展覽站時，會架接在汐止的大同路上面，但輕軌來沒完全協調好，希望北北基三個首長大家坐下來談

侯友宜也說，汐止貨櫃車的個案，員警發現馬上通報、協助，並快速排除，當然造成少許的塞車，會針對個案問題做探討，汐止交通的解決還是用系統化、工程整體性規劃，才能確實解決汐止的交通問題。

新北市汐止區大同路、南陽街口，今天清晨上午5時許發生一輛貨櫃車疑似因迴轉速度過快，造成貨櫃傾斜，卡在富信飯店正前方路口。記者袁志豪／翻攝
新北市汐止區大同路、南陽街口，今天清晨上午5時許發生一輛貨櫃車疑似因迴轉速度過快，造成貨櫃傾斜，卡在富信飯店正前方路口。記者袁志豪／翻攝

汐止 基隆輕軌

延伸閱讀

館長槍擊案 侯友宜：治安感受比數據重要

陳菊諷雙北糾正比她多 侯友宜：悉心檢討

警察局長稱案件持續下降 侯友宜：治安不是數據問題

民調信任度高 侯友宜：全力把市長角色做好

相關新聞

增加取食難度 北市動物園指猴「Hira」獨享麵包蟲雅房　

黃色的大眼珠、稀疏的毛髮、巨大無比的耳朵、纖細的長手指是馬達加斯加指猴的特徵，台北市立動物園去年因保育合作，迎接從日本東...

中和青年社宅凌晨突漏水　住戶抱怨：漏水3小時止不住

新北市中和青年社宅在今天凌晨12點半突然漏水，新北市城鄉局接獲民眾通報後，立即要求廠商查明原因，經查後發現是15樓的走廊...

影／誰選北市長？鄭麗君：林右昌不管做什一定做得很好

基隆市長林右昌今天中午和前文化部長鄭麗君，在基隆針對文化改造進行對談。由於2人都是外傳民進黨內的台北市長人選，2人同時現...

台南市幼兒園強制裝監視器修法 上午再度卡在議會

虐兒案件頻傳，台南市政府原本訂定兒童及少年保護自治條例草案，在條文中規定幼兒園等兒少場所必須裝置監視器，但引發不同看法，...

改善汐止交通問題 侯友宜：要系統性規劃

汐止脫離淹水問題後，人口數急速上升，面臨交通壅塞問題，新北也祭出各項改善政策，不過今凌晨5點汐止大同路、南陽街口一台貨櫃...

萌獸「圓寶」竟是上古神獸　傳言蚩尤座騎竟是大貓熊

大貓熊「圓寶」捲舌、挺度在地上扭動，或是在媽媽懷裡蹭，模樣相當可愛，但大貓熊在中國曾是上古「神獸」，有人認為傳說中的神獸...

士林部分道路更新 逛完夜市不再顛簸晃到吐

台北市天文科學教育館、國立台灣科學教育館、台北兒童新樂園的周邊道路，乘載大量假日觀光人潮及車輛，加上鄰近士林高級商業職業...

北市動保月38場活動開跑 推「無佐劑」狂犬疫苗優惠價

「9」台語發音與「狗」相同，9月也涵蓋「台灣狗節」與「世界狂犬病日」，台北市動保處今年起將9月訂為「台北動物保護月」，將...

新北11業者未落實防疫 侯友宜：不配合就重罰

新北今年8月宣布5大場所採實名制，當時清查有32家業者未符合規定，新北經發局指出，複查後還有3家酒家、8家視聽歌唱業沒有...

幼兒園應裝監視器？ 台南教師組織：無助預防兒虐事件

台南市政府今天議會臨時會中針對「台南市兒童及少年保護自治條例草案-裝設監視錄影設備等相關條文制定良窳之分析」進行專案報告...

九三軍人節加暑假尾聲 內衣、OUTLET業者紛推優惠

暑假接近尾聲，明天又是軍人節， EASY SHOP內衣就響應國防部企業敬軍活動，推出「93敬軍專案」，只要今明兩天到EA...

「騎山豬」戰南北 大學新生：學校有沒有豬棚可放山豬

美國豬肉預計明年開放進口，引發一連串關於豬的話題。另一個關於豬的話題，隨著，大學即將開學，不少跨縣市新生開始打探未來就讀...

熱門新聞

直把中元當中秋！彰化不二坊「蛋黃酥之亂」提前報到

林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案

花蓮老農4000顆西瓜遭棄單 民眾認購1天內賣光

新竹火車站前廣場今開放 無障礙綠帶、光環境成新亮點

聽過桃園市民運動日嗎？ 當天花10元就能到泳池甩肉

發現走失「酷斯拉」綠鬣蜥？金門縣府尋找失主

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。