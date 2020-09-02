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萌獸「圓寶」竟是上古神獸 傳言蚩尤座騎竟是大貓熊
大貓熊「圓寶」捲舌、挺度在地上扭動，或是在媽媽懷裡蹭，模樣相當可愛，但大貓熊在中國曾是上古「神獸」，有人認為傳說中的神獸「貔貅」就是現在的大貓熊，也有人說黃帝在涿鹿之戰擊敗蚩尤，蚩尤在戰爭中的座騎「食鐵獸」就是大貓熊，各類傳聞眾說紛紜，「圓寶」現在也還沒長牙，究竟是猛獸，還是「萌」獸？常讓人傻傻分不清。
台北市立動物園表示，據目前出土的大貓熊化石來推斷，大貓熊確實在地球上生活了幾百萬年，則以被認定為是生物界的活化石，若被認為是傳說中的神獸，也並非毫無根據。
園方說，現在正大口大口啃食竹子的大貓熊，其實是屬於食肉目動物，只不過為了因應不同的生活環境、氣候或食性，在長久的演化歷程中，才特化成以竹子為主食的植食性動物，牠們的犬齒並非用來撕裂肉塊，而是為了扳開竹子堅硬的表層纖維。
不過，大貓熊寶寶約在80至90日齡，才會開始長牙齒，等到一歲多，才會逐漸斷奶，改以竹子為主食。目前「圓寶」才66日齡，牙齒也還沒長出來，只能依偎在媽媽懷裡喝奶；姊姊「圓仔」則是到了70多日齡，才開始「萌牙」，若想看到「圓寶」露出牙齒，或是像姊姊「圓仔」大力啃竹、毀樹的「猛獸」模樣，可能還要再等等。
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