萌獸「圓寶」竟是上古神獸　傳言蚩尤座騎竟是大貓熊

大貓熊「圓寶」捲舌、挺度在地上扭動，或是在媽媽懷裡蹭，模樣相當可愛，但大貓熊在中國曾是上古「神獸」，有人認為傳說中的神獸「貔貅」就是現在的大貓熊，也有人說黃帝在涿鹿之戰擊敗蚩尤，蚩尤在戰爭中的座騎「食鐵獸」就是大貓熊，各類傳聞眾說紛紜，「圓寶」現在也還沒長牙，究竟是猛獸，還是「萌」獸？常讓人傻傻分不清。

台北市立動物園表示，據目前出土的大貓熊化石來推斷，大貓熊確實在地球上生活了幾百萬年，則以被認定為是生物界的活化石，若被認為是傳說中的神獸，也並非毫無根據。

園方說，現在正大口大口啃食竹子的大貓熊，其實是屬於食肉目動物，只不過為了因應不同的生活環境、氣候或食性，在長久的演化歷程中，才特化成以竹子為主食的植食性動物，牠們的犬齒並非用來撕裂肉塊，而是為了扳開竹子堅硬的表層纖維。