圓寶挺胖肚扭身體萌翻 動物園揭大貓熊遠古傳說
大貓熊寶寶「圓寶」萌照今天曝光，只見她挺著胖肚在地上扭動，模樣十分可愛。另外，動物園揭秘大貓熊物種足跡，傳說蚩尤座騎「食鐵獸」就是大貓熊。
台北市立動物園表示，「圓寶」今天66日齡，牙齒還沒長出來，只能依偎在媽媽懷裡喝奶，照片中，「圓寶」勤做運動，偶爾還會挺著胖胖肚子在地上扭動，模樣萌翻天。
另外，動物園揭秘，謠傳可愛「圓寶」一家，在中國曾是上古「神獸」，據傳神獸「貔貅」就是現在的大貓熊；也有人認為上古傳說中黃帝在涿鹿之戰擊敗蚩尤，當時蚩尤在戰爭中所乘坐騎「食鐵獸」就是大貓熊。
不過，動物園表示，大貓熊可能是傳說中神獸的說法並非毫無根據，從目前出土的大貓熊化石推斷，大貓熊已經在地球上生活幾百萬年，可被認定為生物界活化石。
動物園指出，大貓熊是食肉目動物，只不過為因應不同的生活環境、氣候或食性，在長久演化歷程中，才特化成以竹子為主食的植食性動物，大貓熊的犬齒並非用來撕裂肉塊，而是為了扳開竹子堅硬的表層纖維。
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