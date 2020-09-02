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士林部分道路更新 逛完夜市不再顛簸晃到吐

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
士商路路面更新完成。圖／北市新工處提供
士商路路面更新完成。圖／北市新工處提供

北市天文科學教育館、國立台灣科學教育館、台北兒童新樂園的周邊道路，乘載大量假日觀光人潮及車輛，加上鄰近士林高級商業職業學校、陽明高級中學、百齡國中、士林觀光夜市、美崙公園及新光吳火獅醫院，經車輛長期輾壓下，造成道路老化沉陷龜裂情況嚴重，北市新工處斥資1114萬元針對較嚴重路面進行更新，並於近期完工。

此次更新道路包含基河路（396巷至中正路、承德路至文林路587巷）、基河路396巷（基河路至士商路）、美崙街（基河路至美崙街152巷）及士商路（兒童樂園至承德路），總長約940公尺，面積約4538坪（15000平方公尺）。

新工處工務科長郭俊昇表示，此次工程為針對路基嚴重不良部分進行改善，更新後除可延長路面使用耐久度，同時辦發手孔下地作業，減量下降69座，不僅路面更為平順，還為避免管線單位過路挖掘，埋設38公尺弱電管，以防止常態挖掘。

士林區福佳里長胡剛毅表示，施工期間為不影響觀光夜市，部分路段選擇假日白天施工，但又為了兒童新樂園、天文館及科教館等假日親子活動地方，選擇平日晚間施工。雖然造成部分沿線住家及商家不便，但完工後道路變為平整舒適，還整合管線單位、側溝更新後再做最後路面銑鋪，減少常態性挖掘。

士商路路面更新前龜裂不平。圖／北市新工處提供
士商路路面更新前龜裂不平。圖／北市新工處提供
基河路396巷施工前路面顛簸不平。圖／北市新工處提供
基河路396巷施工前路面顛簸不平。圖／北市新工處提供
基河路（承德路至文林路587巷）路面更新前龜裂情況嚴重。圖／北市新工處提供
基河路（承德路至文林路587巷）路面更新前龜裂情況嚴重。圖／北市新工處提供
基河路396巷施工後平順好行。圖／北市新工處提供
基河路396巷施工後平順好行。圖／北市新工處提供
基河路（396巷至中正路、承德路至文林路587巷）路面更新後較為平整。圖／北市新工處提供
基河路（396巷至中正路、承德路至文林路587巷）路面更新後較為平整。圖／北市新工處提供

兒童新樂園 北市 夜市

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