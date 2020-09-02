北市動保月38場活動開跑 推「無佐劑」狂犬疫苗優惠價

「9」台語發音與「狗」相同，9月也涵蓋「台灣狗節」與「世界狂犬病日」，台北市動保處今年起將9月訂為「台北動物保護月」，將推出38場系列活動，包含寵物課程、講座、飼主犬貓體驗活動，還限量補助貓咪施打一劑200元的「無佐劑」狂犬病疫苗，邀市民帶家中毛小孩一同參與。

台北市動保處長宋念潔表示，過去寵物活動都散落在各月，今年「刻意」將部分講座、活動移到9月，上半年疫情取消的活動，也都移到9月同步舉行，特別設置北市動保月，未來只要時間一到，就能讓飼主聯想到要帶毛小孩施打狂犬病疫苗，也安排系列活動，比如貓犬學校，針對行為訓練或日常照顧，也有人狗共同上課的內容，或談寵物長期照顧，甚至教民眾如何在河濱與流浪狗共處。

此外，為及早預防狂犬病，犬貓都每年都要打一劑疫苗，但貓咪卻常因「佐劑」成分讓身體長腫塊，切除、縫合的療程，反而讓貓咪飼主卻步。宋念潔表示，普通動物醫院「無佐劑」疫苗一劑要價1200至2000元，動保處今年補助，200元就能施打一劑「無佐劑」疫苗，9月27日現場至少有100名額，當天限量施打。

「台北動物保護月」共有38場系列活動，活動又分為動、靜態，本周六下午動物之家就有「喵星人」認養活動，還有貓奴講座；9月9日將在動物之家舉辦「一個在花花世界中相愛的故事」攝影展；9月19日在新北投車站的「看見價值．看見米克斯」戶外攝影展與狗狗認養活動。

除此之外，9月底友善街貓的「午夜動保食堂-貓屋親子彩繪活動」，以及「世界狂犬病日」防疫活動，將在9月27日舉辦動物之家認養犬貓回娘家，並在潭美毛寶貝快樂公園舉辦「毛孩來接種．健康接踵來」寵物登記及施打狂犬病疫苗活動，活動皆為免費參加，活動行事曆可參考台北市動物保護處官網消息：https://tinyurl.com/yyxtf7df