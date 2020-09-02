聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市動保月38場活動開跑 推「無佐劑」狂犬疫苗優惠價

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
「9」台語發音與「狗」相同，9月也涵蓋「台灣狗節」與「世界狂犬病日」，台北市動保處今年首度將9月訂為「台北動物保護月」。記者趙宥寧／攝影
「9」台語發音與「狗」相同，9月也涵蓋「台灣狗節」與「世界狂犬病日」，台北市動保處今年首度將9月訂為「台北動物保護月」。記者趙宥寧／攝影

「9」台語發音與「狗」相同，9月也涵蓋「台灣狗節」與「世界狂犬病日」，台北市動保處今年起將9月訂為「台北動物保護月」，將推出38場系列活動，包含寵物課程、講座、飼主犬貓體驗活動，還限量補助貓咪施打一劑200元的「無佐劑」狂犬病疫苗，邀市民帶家中毛小孩一同參與。

台北市動保處長宋念潔表示，過去寵物活動都散落在各月，今年「刻意」將部分講座、活動移到9月，上半年疫情取消的活動，也都移到9月同步舉行，特別設置北市動保月，未來只要時間一到，就能讓飼主聯想到要帶毛小孩施打狂犬病疫苗，也安排系列活動，比如貓犬學校，針對行為訓練或日常照顧，也有人狗共同上課的內容，或談寵物長期照顧，甚至教民眾如何在河濱與流浪狗共處。

此外，為及早預防狂犬病，犬貓都每年都要打一劑疫苗，但貓咪卻常因「佐劑」成分讓身體長腫塊，切除、縫合的療程，反而讓貓咪飼主卻步。宋念潔表示，普通動物醫院「無佐劑」疫苗一劑要價1200至2000元，動保處今年補助，200元就能施打一劑「無佐劑」疫苗，9月27日現場至少有100名額，當天限量施打。

「台北動物保護月」共有38場系列活動，活動又分為動、靜態，本周六下午動物之家就有「喵星人」認養活動，還有貓奴講座；9月9日將在動物之家舉辦「一個在花花世界中相愛的故事」攝影展；9月19日在新北投車站的「看見價值．看見米克斯」戶外攝影展與狗狗認養活動。

除此之外，9月底友善街貓的「午夜動保食堂-貓屋親子彩繪活動」，以及「世界狂犬病日」防疫活動，將在9月27日舉辦動物之家認養犬貓回娘家，並在潭美毛寶貝快樂公園舉辦「毛孩來接種．健康接踵來」寵物登記及施打狂犬病疫苗活動，活動皆為免費參加，活動行事曆可參考台北市動物保護處官網消息：https://tinyurl.com/yyxtf7df

9月底友善街貓的「午夜動保食堂-貓屋親子彩繪活動」。圖／北市動保處提供
9月底友善街貓的「午夜動保食堂-貓屋親子彩繪活動」。圖／北市動保處提供
「台北動物保護月」，北市動保處將推出38場系列活動。圖／北市動保處提供
「台北動物保護月」，北市動保處將推出38場系列活動。圖／北市動保處提供

延伸閱讀

北市最難都更案 斯文里二期進入法定審議

中元普渡防祝融 北市消籲紙錢不飛揚餘燼要撲滅

印尼擬2021年初開始 免費施打新冠肺炎疫苗

北市學雜費改採無紙線上繳 親子綁定恐再增行政業務量

相關新聞

中和青年社宅凌晨突漏水　住戶抱怨：漏水3小時止不住

新北市中和青年社宅在今天凌晨12點半突然漏水，新北市城鄉局接獲民眾通報後，立即要求廠商查明原因，經查後發現是15樓的走廊...

萌獸「圓寶」竟是上古神獸　傳言蚩尤座騎竟是大貓熊

大貓熊「圓寶」捲舌、挺度在地上扭動，或是在媽媽懷裡蹭，模樣相當可愛，但大貓熊在中國曾是上古「神獸」，有人認為傳說中的神獸...

士林部分道路更新 逛完夜市不再顛簸晃到吐

台北市天文科學教育館、國立台灣科學教育館、台北兒童新樂園的周邊道路，乘載大量假日觀光人潮及車輛，加上鄰近士林高級商業職業...

北市動保月38場活動開跑 推「無佐劑」狂犬疫苗優惠價

「9」台語發音與「狗」相同，9月也涵蓋「台灣狗節」與「世界狂犬病日」，台北市動保處今年起將9月訂為「台北動物保護月」，將...

新北11業者未落實防疫 侯友宜：不配合就重罰

新北今年8月宣布5大場所採實名制，當時清查有32家業者未符合規定，新北經發局指出，複查後還有3家酒家、8家視聽歌唱業沒有...

幼兒園應裝監視器？ 台南教師組織：無助預防兒虐事件

台南市政府今天議會臨時會中針對「台南市兒童及少年保護自治條例草案-裝設監視錄影設備等相關條文制定良窳之分析」進行專案報告...

九三軍人節加暑假尾聲 內衣、OUTLET業者紛推優惠

暑假接近尾聲，明天又是軍人節， EASY SHOP內衣就響應國防部企業敬軍活動，推出「93敬軍專案」，只要今明兩天到EA...

「騎山豬」戰南北 大學新生：學校有沒有豬棚可放山豬

美國豬肉預計明年開放進口，引發一連串關於豬的話題。另一個關於豬的話題，隨著，大學即將開學，不少跨縣市新生開始打探未來就讀...

線上繳費／家長怕個資外洩 也怕不配合會被刁難

台北市教育局推動學雜費電子支付，北市議員黃郁芬、吳世正紛紛收到家長陳情，有家長反映，學校直接說「不希望綁定率低，以免引起...

北市無紙化 學雜費線上繳

開學日來臨，過去繳交學雜費、代收代辦費，學校會發下紙本四聯單、三聯單，北市教育局今年推學雜費線上繳，不再主動印發繳費單據...

北市府斥資更新 文林北路不再顛簸

台北市北投區文林北路為士林及北投兩區往來主要交通幹道之一，上下班尖峰湧入大量車潮，加上周邊有學校，也是公共運輸必行之路，...

碧華國小校舍美強生 音樂廳國際水準

新北市三重區碧華國民小學老舊校舍新建工程昨天完工啟用，校長賴森華說，碧華國小是音樂教育重鎮，像是知名音樂家王建堂都是從碧...

熱門新聞

直把中元當中秋！彰化不二坊「蛋黃酥之亂」提前報到

林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案

花蓮老農4000顆西瓜遭棄單 民眾認購1天內賣光

發現走失「酷斯拉」綠鬣蜥？金門縣府尋找失主

新竹火車站前廣場今開放 無障礙綠帶、光環境成新亮點

聽過桃園市民運動日嗎？ 當天花10元就能到泳池甩肉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。