館長槍擊案 侯友宜：治安感受比數據重要

網紅「館長」槍擊事件造成民眾對治安疑慮，新北市警局長陳檡文今天以數據說明治安往好的方向發展；但市長侯友宜表示，民眾對治安的感受比數據更重要，盼檢警儘速釐清。

新北市長侯友宜今天在市政會議中與會後接受聯訪表示，新北市發生「館長」遭槍擊事件，必須要通盤檢討治安，無法期待不發生刑案，但必須要在發生後儘速破案，給予被害人交代並向社會各界說明。

他也強調，對打擊暴力犯罪絕對要全力以赴，強力壓制犯罪。依據警局分析報告，新北治安相對穩定，不過，「治安的問題不是數據問題，治安的問題是感受問題」。對「館長」遭槍擊案，當前最大的挑戰是儘速穩定治安。

市警局長陳檡文會中報告，槍擊案引起民眾對治安疑慮，警局極力澄清與對外說明。統計新北市今年1月至8月槍擊案件發生12件，較去年同期下降9件，防制成效良好，下降率為6都第1。

他說，以暴力犯罪而言，新北市共發生64件，為6都最低，較去年同期下降11件，且發生案件全數偵破。

侯友宜聽取報告後表示，身為警政機關維護治安責無旁貸，希望警方在檢察官帶領下能儘速釐清疑點。對新北轄區治安要整體盤點，警察局要勇於承擔，接受挑戰。

知名網紅「館長」陳之漢8月28日凌晨在林口健身房門口遭人連開3槍，右臂與右大腿中彈。涉嫌行凶的劉姓犯嫌當天晚上遭新北地檢署聲請羈押、禁見；獲新北地院裁定羈押，並禁止接見通信。