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中和青年社宅凌晨突漏水　住戶抱怨：漏水3小時止不住

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
中和青年社宅的天花板凌晨突漏水，住戶擔心水淹進房間，趕緊拿水桶接水、用掃把將水掃出走廊。圖／擷取自爆料公社
中和青年社宅的天花板凌晨突漏水，住戶擔心水淹進房間，趕緊拿水桶接水、用掃把將水掃出走廊。圖／擷取自爆料公社

新北市中和青年社宅在今天凌晨12點半突然漏水，新北市城鄉局接獲民眾通報後，立即要求廠商查明原因，經查後發現是15樓的走廊消防管線漏水，並將管線關閉，3點30分止水完畢，會依合約規定對管理單位進行究責，也會統計住戶是否有財損。

有網友在FB社團「爆料公社」貼文表示，「新北市社會住宅漏水3小時止不住⋯怕淹住戶整夜急忙掃水疲累不堪⋯明天一早大家還要上班耶⋯」從影片可看出走廊天花板不斷漏水，住戶怕房間被水淹進來，趕緊拿水桶接水、用掃把將水掃出走廊，甚至在漏水地點設置簡易的集水池，不斷用畚斗將水撈進去。

新北市城鄉局表示，今日凌晨2點20分接獲民眾通報，中和青年社會住宅15樓走廊從凌晨12點30分開始漏水。接獲通報後立即要求管理單位日翔租賃興業股份有限公司緊急處理，查明漏水原是因15樓走廊消防管路漏水，立即將該樓層消防管線幹管關閉，並在凌晨3點30分止水完畢。

城鄉局表示，影響範圍包含社宅13至15樓的住戶，對於凌晨突發漏水事件影響社宅承租戶生活的不便，在此致歉。今日也已請主管至現場了解各戶影響狀況，目前尚無房間受淹水影響，將統計住戶是否有財物損失，若有會進行相關賠償。

另外，今日將進行全面檢查並檢討管理單位延遲回報責任，避免類似情事發生。並依合約規定對管理單位進行後續究責，以保障住戶權益。

中和青年社宅的天花板凌晨突漏水，住戶擔心水淹進房間，在漏水地點設置簡易的集水池，不斷用畚斗將水撈進去。圖／擷取自爆料公社
中和青年社宅的天花板凌晨突漏水，住戶擔心水淹進房間，在漏水地點設置簡易的集水池，不斷用畚斗將水撈進去。圖／擷取自爆料公社
新北市城鄉局表示，今日凌晨2點20分接獲民眾通報，中和青年社會住宅15樓走廊從凌晨12點30分開始漏水。查明漏水原是因15樓走廊消防管路漏水，立即將該樓層消防管線幹管關閉，並在凌晨3點30分止水完畢。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉局表示，今日凌晨2點20分接獲民眾通報，中和青年社會住宅15樓走廊從凌晨12點30分開始漏水。查明漏水原是因15樓走廊消防管路漏水，立即將該樓層消防管線幹管關閉，並在凌晨3點30分止水完畢。圖／新北市城鄉局提供

漏水 青年

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