北市推24小時線上家教 名校師助國中生解題

台北市教育局9月起推動24小時線上家教，來自台政清交成師等頂尖大學學生，將協助約3700名後段國中生課後輔導，學生只要上傳題目照片，30秒內即可配對合適家教。

為協助後段學生課後學習，台北市教育局本學期與線上家教品牌Snapask合作，免費提供本次參與學習扶助學生約3700人，每月每人20題即時線上家教解題服務，不限科目並為期1年。

教育局中等教育科科長諶亦聰接受中央社記者採訪時表示，這項政策是為配合教育部101年起推動的學習扶助策略，台北市國中生約9萬人，後段學生約占一成，當中約3700人參與學習扶助。

諶亦聰表示，學習扶助策略方面，過去以傳統教師課後補救教學為主，但考量學生白天已經在學校上課一整天，課後還要待在教室，但回家又無法持續學習，因此推出線上家教。

教育局指出，學生只要在Snapask這款App上傳題目照片，30秒內即可配對合適家教。平台上的家教24小時全天候待命，超過8成為來自台政清交成師等頂尖大學的學生。

教育局補充，所有家教都須擁有公開考試頂標成績，並須經過嚴格試教篩選機制，只有低於25%的申請者能成為正式家教，為學生提供一對一即時課業解答。